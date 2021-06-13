برلمانية: الدولة قطعت شوطا كبيرا في طريق إنتاج لقاح كورونا

أشادت النائبة سارة النحاس، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بجهود الدولة المصرية فى مواجهة فيروس كورونا، وتوفير اللقاح للجميع وتسهيل الحصول عليه من خلال التسجيل على الموقع المخصص لذلك.



أضافت النائبة، فى تصريح لها، أن الدولة قطعت شوطا كبير فى طريق إنتاج لقاح كورونا، وسيتم إنتاج أول عبوة لقاح بحسب تصريحات وزيرة الصحة يوم 15 يونيو، وهو ما يؤكد أن دولة 30 يونيو مستمرة فى التطوير على جميع المستويات.



ووجهت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، الشكر لكل من الدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، والدكتورة فيروز سلطان وكيل المديرية للطب الوقائى، والدكتور وليد زاهر مدير عام الطب الوقائي، على جهودهم المتواصلة فى توفير اللقاح للمواطنين بشكل ميسر.