أماكن مفتوحة.. مهرجان الإسماعيلية للسينما التسجيلية يعلن عن 7 دور عرض للأفلام المشاركة

أعلنت إدارة مهرجان الإسماعيلية الدولي للسينما التسجيلية، عن أماكن عروض الأفلام المشاركة في الفعاليات علي مدار 7 ايام متواصلة، بداية من 16 الي 22 يونيو الجاري.

من جهته أشار الناقد السينمائي عصام زكريا، إلى إقامة العروض بقصر ثقافة الاسماعيلية بأماكن مفتوحة، كإجراء احترازي تنفيذا لتوجيهات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

شملت أماكن عرض الافلام التسجيلية، مكتبة مصر، نادي الشجرة، الدنفاه، حديقة ميدان "النافورة"، أمام قصر الثقافة، بالإضافة إلي الحديقة المفتوحة بفندق توليب.

أعلنت إدارة مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة في دورته الـ22، التشكيل النهائي للجان تحكيم المُسابقات الـ4 للمهرجان.

وقالت صفاء مراد، المدير الفني للمهرجان، إنه لجنة تحكیم الفيلم التسجيلي الطويل والقصير، تضم: المخرجة الإماراتية المعروفة “نجوم الغانم” لما لها من تاريخ سينمائي معروف في مجال الأفلام القصيرة، أبرزها "ما بين ضفتين" - أول فيلم وثائقي يشارك باسم الإمارات في مهرجان سينمائي .

وأعلنت إدارة مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة في دورته الـ22، التشكيل النهائي للجان تحكيم المُسابقات الـ4 للمهرجان.

وقالت صفاء مراد، المدير الفني للمهرجان، إنه لجنة تحكیم الفيلم التسجيلي الطويل والقصير، تضم: المخرجة الإماراتية المعروفة “نجوم الغانم” لما لها من تاريخ سينمائي معروف في مجال الأفلام القصيرة، أبرزها "ما بين ضفتين" - أول فيلم وثائقي يشارك باسم الإمارات في مهرجان سينمائي دولي عام 1999، وهو مهرجان ياماجاتا السينمائي الدولي للأفلام الوثائقية، وأصبحت أفلامها بعد ذلك تُشارك في المهرجانات السينمائية الدولية.

كما تضم اللجنة المخرج والمنتج السينمائي ديان بيتروفيتش، مؤسس ومدير عام مركز الفيلم المستقل (فيلمارت)، ويعمل أستاذًا في قسم الإخراج السينمائي والتلفزيوني في أكاديمية الفنون في بلجراد، إضافة إلى المخرجة المصرية هالة خليل، أحد أهم المخرجات المصريات، والمخرج العراقي الفرنسي عباس فاضل، والذي حاز فيلمه الوثائقي الكبير “الوطن: العراق عام صفر” على عدة جوائز من مهرجانات دولية مهمة.

وأضافت المدير الفني: "أما مسابقة الفيلم الروائي والتحريك فتضم في عضويتها كلا من: فنان الرسوم المتحركة، وكاتب السيناريو توماس ويلز، والذي حصدت أفلامه العديد من الجوائز من مهرجانات سينمائية دولية مثل مهرجان "هويسكا"، و"قرطاجنة" السينمائي، كما قدّم مؤخرًا فيلم الرسوم المتحركة "حلم سحري" والذي حاز على 25 جائزة أثناء جولته في 150 مهرجان حول العالم.

كذلك تضم اللجنة السيناريست المصري تامر حبيب والمخرج المغربي عبدالإله الجوهري، الذي يُدرس التصور السينمائي والتحليل الفيلمي بالمعهد التقني المتخصص في السمعي البصري، بالرباط، وله العديد من الكتب السينمائية وأخرج عددًا من الأفلام الروائية الطويلة والقصير، وشاركت في عدد من المهرجانات المحلية والدولية، وحصدت العديد من الجوائز من بينها الفيلم الروائي القصير"كليك ودكليك" الحائز على جائزة لجنة التحكيم من مهرجان وهران للفيلم العربي 2011.

وأشارت صفاء مراد إلى أن لجنة تحكيم الفيبريسي، تضم في عضويتها: الناقدة المصرية مروة أبو عيش، والناقدة السورية لما طيارة، بالإضافة إلى الناقد الإيطالي ماسيموليتشي.

أما المسابقة الأخيرة فهي “أفلام الطلبة”، وتضم المخرج المصري الكبير خالد بهجت، والمخرجة المصرية دينا عبد السلام، ومن لبنان نجا الأشقر، مدير نادي لكل الناس للسينما.

يذكر أن مهرجان الإسماعيلية يقيمه المركز القومي للسينما سنويًا، وينظمه المركز القومى للسينما برئاسة السيناريست محمد الباسوسي، ويرأس المهرجان الناقد عصام زكريا وتنطلق فعالياته الأربعاء المقبل، وتستمر حتى 22 يونيو الجاري، ويُقام هذا العام مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، للحفاظ على أمن وسلامة الضيوف وجميع المشاركين بالمهرجان.

ويعد مهرجان الاسماعيلية، أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي، وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته عام 1991.