وفد الشباب الرئاسي يتابع مشروعات المياه والصرف الصحي بمدن القناة

أكد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة أن الشركة تعمل دائمًا على تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وفق معدلات إنتاجية وكفاءة عالية تغطى بها احتياجات قطاع القناة، مشيرًا إلى أن الشركة شهدت فى الآونة الأخيرة عدة تحديثات وتجهيزات مختلفة لتحقيق تلك الأهداف ، جاء ذلك خلال زيارة وفد "متدربي البرنامج الرئاسي للتنفيذيين"، وذلك للتعرف على طرق الإدارة وآليات العمل بشركة محافظات القناة .



تضمنت الزيارة لقاء المهندس سيد محجوب رئيس التخطيط بالشركة للتعريف بنطاق خدمة الشركة على مستوى محافظات القناة ومحطات مياه الشرب وكذا محطات و روافع الصرف الصحى على مستوى اقليم القناة ، ومراحل التنقية وطرق المعالجة المختلفة .



كما قام الوفد بجولة تفقدية لعدد من محطات مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الاسماعيلية برفقة اللواء حسين محمد مدير عام الامن بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة،، استمع خلالها الوفد لشرح واف لمراحل المعالجة المختلفة.



بدأت الزيارة الميدانية للوفد بتفقد محطة معالجة سرابيوم بمحافظة الاسماعيلية للتعرف على آليات معالجة مياه الصرف الصحي ، وقام فريق العمل بالمحطة بتقديم شرح لمراحل معالجة الصرف الصحى بالمحطة والتى تعتبر من أعرق محطات المعالجة التابعة للشركة وتبلغ طاقتها الفعلية 180000 متر مكعب فى اليوم بنظام المعالجة الثنائية ، والتعريف بمراحل المعالجة بطريقة جيدة وفعالة والتى تعتبر من أهم وسائل وطرق حماية البيئة المائية والأرضية من التلوث إذ توفر المعالجة العلمية الصحيحة التخلص الآمن والصحيح لهذه المياه وإعادة تدويرها بأمان داخل المنظومة البيئية للحفاظ على سلامة الإنسان وصحته ، بداية من مراحل المعالجة الابتدائية والمعالجة الثانوية ومرحلة التعقيم ومرحلة معالجة "الحمأة".



كما تضمنت الزيارة تفقد رافع صرف صحى ابو سلطان والذى تبلغ طاقته التصميمية 19000 م3/يوم لخدمة مواطني البر الغربى بأبوسلطان ما يقرب من 35الف نسمة .



كما شهدت الزيارة تفقد الوفد خزان ورافع مياه شرب الدوايدة بمدينة التل الكبير الذى تبلغ طاقته التصميمية 400 ل/ ث ، حيث استمع الوفد إلى شرح تفصيلي لمكونات المحطة ونطاق الخدمة لعدد من المناطق منها بر أيمن ترعة الإسماعيلية، البعالوة، الشروق، القصاصين، المحسمة الجديدة، والمحسمة القديمة .



وفى سياق متصل أشاد وفد الأكاديمية الوطنية للتدريب "متدربي البرنامج الرئاسي للتنفيذيين" بالإمكانيات الهائلة لشركة مياه الشرب ، وبما شاهدوه على أرض الواقع من معامل علمية متميزة ومحطات معالجة على أعلى مستوى من الكفاءة والجاهزية والتي تعمل على تلبية كافة المتطلبات.



تأتي هذه الزيارة في إطار التدريب العملي والمتابعة الميدانية لكافة المواقع بنطاق إقليم القناة ضمن خطة الإعداد الخاصة للبرنامج الرئاسي للتنفيذيين.