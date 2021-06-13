عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وفد الشباب الرئاسي يتابع مشروعات المياه والصرف الصحي بمدن القناة

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

أكد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة أن الشركة تعمل دائمًا على تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وفق معدلات إنتاجية وكفاءة عالية تغطى بها احتياجات قطاع القناة، مشيرًا إلى أن الشركة شهدت فى الآونة الأخيرة عدة تحديثات وتجهيزات مختلفة لتحقيق تلك الأهداف ، جاء ذلك خلال زيارة وفد  "متدربي البرنامج الرئاسي للتنفيذيين"، وذلك للتعرف على طرق الإدارة  وآليات العمل بشركة محافظات القناة .

رئيس مياه القناة : تطهير خزانات محطات السويس وإصلاح الكسور المفاجئة

رئيس مياه القناة: الانتهاء من تعقيم خزانات محطتي غرب النفق ومحمد عبده بالسويس


تضمنت الزيارة لقاء المهندس سيد محجوب رئيس التخطيط  بالشركة للتعريف بنطاق خدمة الشركة على مستوى محافظات القناة ومحطات مياه الشرب وكذا محطات و روافع الصرف الصحى على مستوى اقليم القناة  ، ومراحل التنقية وطرق المعالجة المختلفة .


كما قام الوفد بجولة تفقدية  لعدد من محطات مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الاسماعيلية  برفقة اللواء حسين محمد مدير عام الامن بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة،، استمع خلالها الوفد لشرح واف لمراحل المعالجة  المختلفة.


بدأت الزيارة الميدانية للوفد بتفقد محطة معالجة سرابيوم بمحافظة الاسماعيلية  للتعرف على آليات معالجة مياه الصرف الصحي ، وقام فريق العمل بالمحطة بتقديم شرح لمراحل معالجة الصرف الصحى بالمحطة والتى تعتبر من أعرق محطات المعالجة التابعة للشركة وتبلغ طاقتها الفعلية  180000 متر مكعب فى اليوم بنظام المعالجة الثنائية ، والتعريف بمراحل المعالجة بطريقة جيدة وفعالة والتى تعتبر من أهم وسائل وطرق حماية البيئة المائية والأرضية من التلوث إذ توفر المعالجة العلمية الصحيحة التخلص الآمن والصحيح لهذه المياه وإعادة تدويرها بأمان داخل المنظومة البيئية للحفاظ على سلامة الإنسان وصحته ، بداية من مراحل المعالجة الابتدائية والمعالجة الثانوية ومرحلة التعقيم ومرحلة معالجة "الحمأة".


كما تضمنت الزيارة  تفقد رافع صرف صحى ابو سلطان والذى تبلغ طاقته التصميمية 19000 م3/يوم لخدمة مواطني البر الغربى بأبوسلطان  ما يقرب من 35الف نسمة . 


كما شهدت الزيارة تفقد الوفد خزان ورافع مياه شرب الدوايدة بمدينة التل الكبير الذى تبلغ طاقته التصميمية 400 ل/ ث ، حيث استمع الوفد إلى شرح تفصيلي لمكونات المحطة ونطاق الخدمة لعدد من المناطق منها بر أيمن ترعة الإسماعيلية، البعالوة، الشروق، القصاصين، المحسمة الجديدة، والمحسمة القديمة .


وفى سياق متصل أشاد وفد الأكاديمية الوطنية للتدريب "متدربي البرنامج الرئاسي للتنفيذيين" بالإمكانيات الهائلة لشركة مياه الشرب ، وبما شاهدوه  على أرض الواقع من معامل علمية متميزة ومحطات معالجة على أعلى مستوى من الكفاءة والجاهزية والتي تعمل على تلبية كافة المتطلبات.


تأتي هذه الزيارة في إطار  التدريب العملي والمتابعة الميدانية لكافة المواقع بنطاق إقليم القناة ضمن خطة الإعداد الخاصة للبرنامج الرئاسي للتنفيذيين.

مياة الشرب اخبار المحافظات اخبار القناة صرف صحي تعقيم الخزنات

موضوعات متعلقة

مهرجان الإسماعيلية السينمائي يعلن أسماء أعضاء لجان تحكيم دورته الـ22

رئيس مياه القناة: الانتهاء من تعقيم خزانات محطتي غرب النفق ومحمد عبده بالسويس

ترشيحاتنا

حسام حسن: لو الـVAR كان متواجدا في موسم 2011 لفاز الزمالك بالدوري

لص يسحل سيدة معاقة لسرقة هاتفها الآيفون | فيديو

عمار حمدي يكشف حقيقة عودته للأهلي بعد انتهاء إعارته مع الاتحاد السكندري

صحفي تونسي: ساسي يمتلك عرضا ضخما .. وإصابته ليست كبيرة

حسام حسن يفجر مفاجأة عن اختفاء عقد سيسيه من الزمالك

وزير التعليم : حفل تكريم أوائل الثانوية العامة سيكون أكبر من كل عام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لا طولنا بلح الدوري ولا عنب الدولي ..شوبير يفتح النار على "البدري"

وزير القوي العاملة يعلن عودة العمالة المصرية للسعودية في هذا التوقيت

تجديد وإعارات.. قرارات هامة لمجلس إدارة النادي الأهلي اليوم

وزير المالية يُحذر: لن نستطيع توفير الرواتب والمعاشات حال استمر هذا الإجراء

للموظفين .. خصم نصف المرتب والفصل من الخدمة حال تقييمك بهذا الأداء

أشد خطورة من كورونا.. فيروس الهربس يهدد بانفجار عالمي بعد ظهوره في الهند

حسام حسن يفجر مفاجأة عن اختفاء عقد سيسيه من الزمالك

خاص| حقيقة إصابة أحمد السقا في قدمه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعاون أمني وعسكري| وزير الدفاع يلتقى رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية.. فيديو وصور

ازاي أعمل محشي كوسة .. وأسرار نجاحه

جديد ولذيذ.. طريقة عمل الكوردن بلو في المنزل

الدمج بين لقاحي فايزر واسترازينيكا .. دراسة تكشف الفوائد والأضرار

فيديو

فيديوجراف.. تصريحات قوية من وزير الخارجية عن سد النهضة وتركيا وقطر وغزة

بعد ظهور أول إصابة.. كل ما تريد معرفته عن جدري البقر "فيديوجراف"

2.5 مليار جنيه حوافز الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية.. فيديوجراف

فيديوجراف.. سر القطيعة بين هيفاء وهبي وابنتها الكويتية زينب فياض

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: التنمر

د. محمد مبروك يكتب: أنقذوا لبنان

كواعب أحمد البراهمي يكتب: ضحكت من جهلنا الأمم

د.محمد عونى يكتب: عفوًا هذا زمن فتيات الذهب بالأهلى

ريهام أحمد عبدالرحمن تكتب: أسباب النكد في الحياة الزوجية

د.فتحي حسين يكتب: الكتاب الإلكتروني بديلاً للجامعي!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام كمال

إليك يا سيادة الرئيس

كريمة أبو العينين

جبال الصبر

د.مجدي بدران

صحة السيدات الحوامل

أحمد فرغلى رضوان

المشهد الدرامي.. سمك لبن تمر هندي!

د.طارق منصور

هذا هو الحب وقد جاز المدى

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: من تاريخ التقديرات الأمريكية

إيمان الدربي

المال والعرض

إبراهيم شعبان

النفوذ المصري.. حديث العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ