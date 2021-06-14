سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 14-6-2021

إستهل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، تعاملات اليوم الإثنين، 14-6-2021، بالبنوك المحلية وشركات الصرافة العاملة في مصر، استقرارا عند متوسط سعري 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، بحسب آخر التحديثات المعلنة من البنك المركزي المصري، على موقعه الرسمي اليوم، عن سعر الريال السعودي.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

استقر سعر الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي، عند 0.27 دولار أمريكي، بمستهل تعاملات اليوم.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وأبقى سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، على مستويات مستقرة بفروع بنك مصر؛ ثاني أكبر البنوك الحكومية، ليسجل 4.15 جنيه للشراء و4.18 جنيه للبيع، بمستهل التعاملات.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وأيضا، سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، يتداول بفروع البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية، عند 4.15 جنيه للشراء و4.18 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودي في بنك QNB الأهلي

وأبقى سعر الريال أمام الجنيه، على مستويات مستقرة ببنك QNB الأهلي، بمستهل التعاملات، ليظل عند 4.17 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي اليوناني

وعند 4.15 و4.19 جنيه للشراء والبيع، استهل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، تعاملات اليوم بفروع البنك الأهلي اليوناني.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول

فيما احتفظ سعر الريال السعودي مقابل العملة المحلية، بمستويات 4.07 و4.19 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، بفروع بنك كريدي أجريكول.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك فيصل الإسلامي

وأظهر سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، بموقع بنك فيصل الإسلامي، تماسكًا ليتداول عند 4.15 جنيه للشراء و4.18 جنيه للبيع، بنهاية تعاملات اليوم الإثنين.