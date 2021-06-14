محافظ بني سويف: تحرير أكثر من 750 محضرا لمخالفات بالمخابز و800 قضية تموينية في حملات على الأسواق

تلقى الدكتور محمد هاني غُيم محافظ بني سويف، تقريرا بشأن مجهودات قطاع التموين"خلال شهر مايو الماضي"،وذلك في إطار متابعته المستمرة للملفات الحيوية بهدف تقييم الأداء في القطاعات الخدمية التي يتعامل معها المواطن ليحصل على احتياجاته الأساسية ولضمان توافرها بالشكل المطلوب،وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة في هذا المجال



وتضمن التقريرالذي أعده المهندس وصفى عبد الله وكيل الوزارة، الإشارة إلى أنه تم خلال الفترة المذكورة،توجيه حملات تموينية مكثفة بالتعاون والتنسيق بين مع مباحث التموين للمرور على المخابز البلدية بدائرة المحافظة" وعددها 1493 مخبرا"للوقوف على مستوى جودة الرغيف المنتج والتأكد من توافر الاشتراطات المطلوبة.



وتم تحرير 753محضرا بواقع: 158 مخالفة نقص الوزن،153إنتاج غير مطابق للمواصفات،و64 توقف عن الإنتاج، و200مخالفة تعليمات،و2 لعدم وجود ميزان،و59 تصرف في دقيق بلدي مدعم،و93 لعدم الالتزام بوضع قائمة للتشغيل،و24لعدم الاحتفاظ بسجلات ،فيما تم أخذ 66 عينة من الدقيق الموجود بالمطاحن الكائنة بدائرة المحافظة والبالغ عددها 5 مطاحن عام وخاص،وتم إرسال تلك العينات للمعامل المختصة لبيان المطابق منها والمخالف للمواصفات لاتخاذ الإجراءات القانونية والفنية اللازمة.



وفي مجال المرور على الأسواق والمحلات التجارية ومتابعة محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز،فقد تم تحرير 804محضراً منها :257 لعدم حمل شهادات صحية،و295 لعدم الإعلان عن الأسعار،64للذبح خارج المجازر،و49 لعدم تغطية اللحوم بالشاش،و74لإدارة منشآت بدون ترخيص،23 لحيازة سلع مجهولة المصدر، 15 لحيازة سلع منتهية الصلاحية،،و10 محاضر لتجميع مواد بترولية ، و13 تجميع دقيق بلدى مدعم ، و4 محاضر لعدم الالتزام بسياسة الاستبدال.



وفي مجال توفير السلع بأسعار مناسبة من خلال زيادة المعروض منها عن طريق المنافذ الثابتة والمتحركة في المدن والقرى، حيث يبلغ عدد المنافذ الثابتة"207"منفذ موزعة بواقع:11منفذ"أمان"التابعة لوزارة الداخلية، و5 منافذ تابعة للقوات المسلحة،و4 منافذ لهايبر الشركة المصرية،و26منفذ للجمعية الاستهلاكية،و165"جمعيتي"،و6منافذ تابعة للمنطقة المركزية ،وذلك بالإضافة إلى المنافذ المتحركة (سيارات البيع المتنقلة) والبالغ عددها 26 منفذ متنقل تتبع العديد من الجهات منها 20 منفذ تابع لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية،و2 منفذ للشركة المصرية لتجارة الجملة، و4 منافذ تسويقية لشباب الخريجين.



وشدد محافظ بني سويف، على أهمية استمرار جهود ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية،موجها بتوجيه مزيد من الحملات لتصل لكل قرى ومراكز المحافظة ،لضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة لجمهور المواطنين،على أن تشمل تلك الحملات المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود والمنشآت التجارية، وبمشاركة كافة الجهات المعنية لاتخاذ مايلزم من إجراءات قانونية رادعة وفقا للقانون.