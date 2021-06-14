سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه في مصر..اليوم

سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه، بمستهل تعاملات اليوم الإثنين الموافق 14-4-2021، استقرار داخل البنوك العملة محليا بمصر، وذلك وفق عدد كبير من شبكات فروع البنوك المحلية والأجنبية، وشركات الصرافة العاملة في السوق المصرفية المصرية، وفقاً لشاشات التداول اللحظية داخل كل بنك، بختام تعاملات الأمس.

ويكثر الطلب من جانب المصريين على السفر للعمل بدولة الكويت نظرا لقيمة سعر الدينار الكويتى المرتفعة أمام الجنيه، ووفقا للإحصائيات فإن عدد العاملين من المصريين بالدولة الخليجية يتجاوز 230 ألفا وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي

سجل متوسط سعر صرف العملة الخليجية بالبنك المركزي مقابل الجنيه المصري عند مستوى 51.84 جنيه للشراء، و52.18 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

وعند 49.02 جنيه للشراء، و52.33 جنيه للبيع، تعرض شاشات شبكة فروع البنك التجاري الدولي CIB سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري.



سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

وعلى صعيد سعر صرف الدينار الكويتي داخل شبكة فروع البنك الأهلي الكويتي مقابل الجنيه المصري، فقد سجل مستوى 49.48 جنيه للشراء، و52.18 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

كما بلغت مستويات سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري عند 48.29 جنيه للشراء، و52.14 جنيه للبيع،لابحسب شاشات التداول اللحظية داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي

فيما تداولت مستويات شراء وبيع الدينار الكويتي مقابل الجنيه، بالبنك الأهلي المصري أكبر المصارف الحكومية في السوق المحلية عند 49.15 جنيه للشراء، و52.29 جنيه للبيع، بحسب بيانات أخر تحديث علي الدينار

سعر الدينار مقابل الدولار

سجل مستوى صرف الدينار الكويتي مقابل الدولار الأمريكي 3.32 دولار، بحسب آخر تحديث له داخل السوق العالمية.