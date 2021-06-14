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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد السعودية.. 41 ألف قراءة فورية للسلع الشهر الماضي

قراءة فورية للسلع
قراءة فورية للسلع

واصلت وزارة التجارة السعودية تكثيف جولاتها الرقابية على الأسواق والمنشآت التجارية في جميع مناطق المملكة لمتابعة السلع الأساسية لضمان توفرها للمستهلك وعدم وجود ممارسات غير سليمة.


وبحسب وكالة الأنباء الرسمية السعودية “واس”، أثمرت الجولات عن 41,661 قراءة فورية عبر نظام الرصد الإلكتروني للسلع خلال شهر مايو, الذي تتم من خلاله عملية الرصد المباشر لأسعار 219 صنفا من السلع الغذائية والاستهلاكية الأساسية المعروضة في الأسواق المحلية.


وتهدف الوزارة من وراء ذلك إلى الرقابة على الأسعار ووفرتها والتأكد من عدم وجود ممارسات غير سليمه تؤثر في الوفرة والأسعار، وتطبيق الغرامات الفورية في حال وجود مغالاة غير مبررة في أسعار السلع والمنتجات المعروضة في الأسواق.


وأكدت "التجارة" متابعتها الدائمة لوفرة المنتجات وتعدد مورديها وبدائلها لخلق منافسة حرة لمصلحة المستهلك، إضافة إلى ضبط حالات التلاعب، والتأكد من تضمين الفواتير البيانات الأساسية كافة، وعدم وجود اختلاف في سعر الرف عن الكاشير.


وحثت الوزارة عموم المستهلكين إلى التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على "الإنترنت".

التجارة السعودية الغرامات الفورية اسعار السلع وزارة التجارة السعودية السلع الغذائية وزارة التجارة

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