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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تؤخذ مرة واحدة.. مدير وحدة أمراض الأعصاب: حقنة الـ 2 مليون دولار تنقذ المريض من الموت

حقنة الـ٢ مليون دولار
حقنة الـ٢ مليون دولار

أكدت الدكتورة ناجية علي فهمي، أستاذ المخ والأعصاب ومدير وحدة أمراض العضلات والأعصاب بكلية الطب جامعة عين شمس، أن حقنة علاج ضمور العضلات والتي تصل تكلفتها الـ٢ مليون دولار تنقذ المريض من الموت وتؤخذ مرة واحدة ولابد من صندوق لدعمها، موضحة أن نسب إصابات ضمور العضلات مرتفع بعض الشئ في مصر عن العالم بسبب زيادة زواج الأقارب.

 

وأضافت "فهمي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن مصر من المتوقع أن تدخل عصر العلاج الجيني بسرعة كبيرة، ومشروع الجينوم المصري مشروع رائع ويبدأ في النظر للطفرات الوراثية لكل الأمراض بما فيها أمراض العضلات، مؤكدة أنه يجب أن يكون هناك مراكز متخصصة للتشخيص والعلاج.

 

وأوضحت أنه لابد أن يكون هناك طموح في انتاج أدوية وحقن ضمور العضلات في مصر، منوهة الى وجود مراكز متخصصة ستصل لإنتاج أدوية أمراض العضلات خلال عدة سنوات، مؤكدة أن مصر قادرة على إنتاج أدوية ضمور العضلات.

 

كما تحدثت الدكتورة ناجية على فهمى، عن حالة الطفل المصري الذى يعاني من مرض ضمور العضلات الشوكي رشيد ياسر طه، قائلة "هناك حملة لجمع التبرعات لعلاجه الطفل بأغلى حقنة في العالم والذي يصل تكلفتها لـ2 مليون دولار".
 

جامعة عين شمس خيري رمضان حديث القاهرة زواج الاقارب الطفل المصري المخ والاعصاب مشروع الجينوم المصري ضمور العضلات

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