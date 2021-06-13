عبد الرازق توفيق يكتب : " المتنطعون "

كتب عبد الرازق توفيق رئيس تحرير الجمهورية ، مقالا هاما تحت عنوان “المتنطعون” .



وجاء نص المقال كالتالي :

تخاريف وأمراض وحقد دفين.. خرجت من ألسنة عفنة، عفى عليها الزمن.. ومهندس سقط في مستنقع الخيانة مرات ومرات.. فهو الراعي والداعم الرسمي لفوضى كادت تسقط البلاد.. وما زال ينضح سُمًا وكُرهًا للدولة.. فما بين «إيمان الجحش».. و«مذموم حشرة».. تطفو الأقزام على السطح.. غاب عنهما مفهوم رجل الدولة.. الذى يثق فى شرف الوطن.. وأنه لم ولن يفرط أو يتنازل عن حق من حقوق الوطن.



هناك من يثقون فى شرف الوطن.. فى شموخ الجبل.. وهناك أيضاً مَن لديهم إيمان الجحش.. وأمراض المهندس «مذموم حشرة».. عقيدتهم المزايدات والإساءات والمتاجرات.. لم ولن يكونوا رجال دولة.. فهم أقزام.. هم والإخوان وجهان لعملة واحدة.. ينضحون سُمًا.. ويقولون كذبًا.



ليس كل شخصية عامة رجل دولة.. فالسنوات الماضية أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أننا أمام شخصيات كرتونية بلغت فيها الحماقة مداها.. والحماقة ليس لها علاج.. فقد أعيت مَن يداويها.. للأسف الشديد.. هناك نماذج مريضة بالمزايدات والإساءات وغير جديرة بالاحترام على الإطلاق.. ولم يكلف هؤلاء أنفسهم قراءة دفتر أحوال وماضى الدولة المصرية، أو واقعها الحالى لكى يدركوا أن الدولة المصرية لم ولن تفرط فى أى حق من حقوقها.. ولم ولن تتنازل عن أى حبة رمل من أراضيها وترابها الوطني.



رجل الدولة الحقيقى لديه ثقة مطلقة وإيمان راسخ فى عقيدة الدولة المصرية لا يحتاج أدلة أو وثائق أو أرقاماً أو خرائط حتى يثق.. لأنه مؤمن تماماً بشرف الدولة المصرية وقيادتها.



رجل الدولة الحقيقي.. يؤمن بأن صانع القرار يتخذ ما يراه مناسباً لتحقيق المصلحة العليا للبلاد..

والأمن القومى المصرى عنده خط أحمر لا يمكن تجاوزه.. رجل الدولة الحقيقى هادئ وواثق لا يناور بالحماقة والإساءة، أو اعتناق فكر المراهقين السُذَّج.. وليس من حق أحد أن يعرف نوايا الدولة أو السيناريوهات التى وضعت لمجابهة أى تحدٍ أو تهديد.. فهذه السيناريوهات هى سر من أسرار الدولة حفاظاً على أمنها القومي، وسلامتها.. ولا يمكن أن تخضع للمضطربين نفسياً وسلوكياً، أو الموتورين أو الذين هم دائماً فى عداد المشبوهين أو المدفوعين.



قبل ملحمة أكتوبر العظيم عام 1973 وصلت المطالبات والإساءات والإهانات للقيادة إلى ذروتها، وبلغت مداها.. وهناك مَن خرج على الناس بأن مصر لن تحارب، واتهامات يندى لها الجبين..

وتجريح فى الدولة المصرية ومؤسساتها فى ظل مطالبات بالحرب على إسرائيل.. والسؤال لهؤلاء ــ قد يكونون من الأموات أو الأحياء ــ: هل كان من المفروض أن تخرج الدولة أو قيادتها لتعلن موعد الحرب وتوقيتها.. ويعلم العدو ويتجهز للمواجهة.. أم أن الحرب خدعة ومفاجأة ومباغتة؟!!.. وهو مافعلته الدولة المصرية.. فمن كان من المصريين حتى يوم الجمعة 5 أكتوبر 1973 يعتقد أو يظن أن مصر ستخوض الحرب فى اليوم التالى 6 أكتوبر 1973؟!



الطبيعى أن هناك ميراثاً للدولة المصرية، وقيماً ومبادئ وتاريخاً، يكون المواطن على قدر كبير من الثقة فى الدولة، وإيمان غير محدود بأنها لن تفرط فى حق من حقوق شعبها.. فشرف الدولة المصرية من شرف شعبها.



الحقيقة أن دولة 30 يونيو التى يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسى بحكمة وشرف ووطنية، وبنجاح غير مسبوق.. رسّخت فى وجدان المصريين أنها لم ولن تفرط فى حقوق ومقدرات وثروات وحدود وتراب مصر.. والمواقف والتحديات كثيرة.. انتصرت فيها الدولة المصرية لتكون نموذجاً أمام الموتورين والحمقي، حتى يثقوا فى الدولة المصرية.. لكن من الواضح أن كل ذلك لم يعالج أمراضهم والخلل النفسى الذى يعانون منه.



ليس من المفروض أن تخرج علينا القيادة السياسية لتقول لنا هذه هى سيناريوهات التعامل مع أزمة «سد النهضة».. لأنه لا يصح، فالدولة ومن أجل الحفاظ على مصالح البلاد والأمن القومى المصرى لديها سيناريوهات وإجراءات وأوراق وتوقيتات وتحركات، ولديها أيضاً من البدائل والقدرات والإمكانيات التى تصب فى النهاية وتضمن حقوق مصر التاريخية.. ليس بالصراخ والعويل والشعارات الحنجورية والمزايدات تُدار الدول الكبيرة.. ولا يوجد أى نموذج لدولة محترمة وكبيرة فى العالم تدير أمورها وتحدياتها وأزماتها على المقاهى والشاشات وصفحات الجرائد، أو الإكثار من التصريحات ودغدغة المشاعر والعواطف، لقد مضى زمن هذه الأساليب.. لنجد أمامنا دولة عظيمة تتصرف كما يقول الكتاب، تعرف أولوياتها.. وتدرك قراراتها، وتتحمل مسؤولياتها الوطنية.. وتدافع عن وجودها وحقوقها.. ولا تسمح بأن تسلب أى قوة مقومات الحياة لديها.



القيادة السياسية منذ الوهلة الأولى كانت واضحة وجادة وحاسمة.. بأن المساس بحصة مصر من مياه النيل خط أحمر.. وأن مصر لن تتنازل أو تفرط فى أمنها المائي.. وأنه لابد من وجود اتفاق قانونى وملزم وشامل وعادل ومنصف بشأن ملء وتشغيل السد... لكن يخرج علينا شرذمة من الموتورين والمشبوهين وضعاف الإيمان بشرف الدولة المصرية والذين يعانون اضطرابات نفسية، حتى وصل الأمر إلى أمثال مهندس فقد بوصلة الوطنية والشرف.. ودائماً يتواجد فى دوائر الشبهات والعمل ضد الدولة المصرية.. منذ 2011.. وهو يعادى الدولة ويعمل ضدها، ليخرج علينا بأكاذيب ومزايدات وإساءات وكأنه أحرص من الشرفاء على مصلحة الدولة.. وهو لا يعرف من الدولة أو مصالحها أى شيء، لطالما كان رقماً حقيراً فى أجواء الفوضى والانفلات، والتآمر على مصر، وكان دائم الحصول على المال للتحريض على إسقاطها.



المهندس مذموم حشرة.. شخص مضطرب نفسياً.. يكره نفسه.. خان أقرب الناس له.. باع كل القيم والمبادئ والشرف، هو آخر من يتحدث عن مصلحة الدولة أو الشعب.. كشفه المصريون، وأصبح بالنسبة لهم نموذجاً صارخاً للاضطراب والخلل النفسي.. مدَّعٍ، حتى أصبح مثل الأراجوز والدمية.. أو شخصية «الأهبل» الذى يطارده أطفال الشارع أو الحارة.. ملامحه يسكنها الشيطان الناقم والساخط على كل شيء.. حتى أطلق البعض على كلامه «خُذوا الحكمة من أفواه المجانين».



نموذج آخر من الفنانين الذين أدار لهم الزمن ظهره.. فأصبح فى عداد النكرات.. مسخاً يهذى بأشياء غير مفهومة.. سلوكياته مضطربة، حتى أنه يمارس سلوكيات منحرفة مثل البلطجية والمسجلين.. لم يجد أحد مبرراً أو سبباً للأكاذيب والهذيان الذى خرج به على الناس، ليشكك فى الدولة، ولم يستطع الصبر على ما ستصل إليه الدولة فى ملف سد النهضة، ليكون اسماً على غير مسمي.. فهو لا إيمان، ولا كُفر، بل هو فى عداد الزنادقــة والحمقـــي، الذيــن لايدركون ما يقولون.. ويعانون اضطراباً نفسياً وخللاً سلوكياً بعد أن توارى عن الأنظار، وأصبح جثة هامدة.. دهسها قطار النسيان والفشل الذريع.. لذلك خرج علينا بأمراضه وعقده وحقده فى الإساءة للدولة المصرية، والتشكيك فيها.. واتهامها بالباطل ليثبت أن لديه «إيمان الجحش» الذى لا يدرك التاريخ أو الحاضر والمستقبل.. ويعانى انفصاماً فى الشخصية.. وانفصالاً عن الواقع، ولا يعى أن الدولة المصرية لا تفرط ولا تتنازل عن حقوقها.

إيمان الجحش، ومذموم حشرة وجهان لعملة واحدة.. مثال صارخ للشخصيات المريضة.. التى تمكن منها العفن النفسى والسلوكي، ويحتاجان أن يكونا فى مستشفى الأمراض العقلية.



ليس من السهل أن تكون رجل دولة.. لكن للأسف هناك بعض من الناس مَن يحسبهم نُخَب، ولهم باع طويل فى المزايدات والحنجوريات، والضلال والتضليل.



المواطن البسيط الذى لديه إيمان بديهى بشرف الدولة، ونبل عقيدتها أفضل من هذه النماذج التى أصابها العطن والعفن، فأصبحت مثل الفطر الأسود.



بعض هؤلاء النُخَب.. أساءوا للدولة المصرية فى مشاهد نالت من عظمتها عندما انساقوا مثل القطيع فيما أطلقوا عليه الدبلوماسية الشعبية، وهللوا وتاجروا فى زمن الفوضي.. وكانوا جزءاً من هذا المناخ الذى كاد يقذف بالدولة إلى المجهول.. ويتسببون فى إسقاطها.. الآن يتحدثون للأسف عن دولة قوية وقادرة ذات ثقل ومكانة تمتلك أدواتها ومقومات الحفاظ على أمنها وأرضها وحقوقها وثرواتها.

أشباه الرجال القادمون من زمن الفوضى نسمع أصواتهم الآن.. كالبوم ينعقون لبث الإحباط ونشر الأكاذيب، وترويج الأباطيل.. حقداً وكرهاً وتصفية لحسابات على حساب الوطن.



إيمان الجحش.. ومذموم حشرة.. نموذجان لا يشرفان أى مصري.. بل يدخلان فى زمرة الإخوان الضالين والمضللين والمتآمرين مثل محمد ناصر ومعتز مطر وباقى قطيع الإخوان الذى يمضى فى ركاب الخيانة والتآمر.



بقصد أو دون قصد.. إيمان الجحش ومذموم حشرة.. ينضحان سُمًا.. وحقداً.. ولا أدرى ماذا حدث لأحدهما، الذى كان من المفترض أن يعالج فشله فى مجاله.. ولا يتدخل فى أمور أكبر من عقله وخياله المريض.. فلا عجب ولا اندهاش من سلوكيات المهندس المذموم.. تاجر المزايدات المؤامرات وداعم الفوضى الأولي.. وصديق المراهقين.. وبائع شرفه.. وعرضه.. والمريض بالشكوك.



ربما كان من الأفضل عدم الرد على «الجحش» والمذموم.. لأنهما بضاعة فاسدة تعشقها أفواه الإخوان العفنة.. فتلك هى بضاعتهم يروجون لها على الشاشات وتروى ظمأ الأكاذيب والخرافات عند قطيع الجماعة الإرهابية وأذنابها الرخيصة.



