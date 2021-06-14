مواطن من ذوي الإعاقة: لم استلم وحدتي بالإسكان الاجتماعي منذ 2016

شكا المواطن رمضان فضل جاد، البالغ من العمر 54 عاما، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، يتضرر فيها من تأخر تحدد وحده سكنية فى الإسكان الاجتماعي منطقة أكتوبر محافظة الجيزة منذ عام 2016 .

وقال رمضان فى رسالته: “تقدمت لحجز شقة فى مشروع الإسكان الاجتماعي منطقة منشية البكرى محافظة القاهرة، ثم قالوا مفيش وطلبوا التحويل الي أكتوبر روحت بنك الإسكان الاجتماعي بالقاهرة وتم التحويل إلي أكتوبر وحتى الان لم استلم، على الرغم من دفعى 4 أقساط ، وأنا مريض سكر وتم بتر رجلى الأثنين وانا راجل متزوج وعندى 4 ابناء و عايشين الآن فى ايجار جديد وادفع إيجار، وأتمنى الموافقة على تحديد وحدة سكنية فى أسرع وقت ممكن رأفة بحالى وأسرتي”.



وأشار : “تقدمت بالعديد من الشكاوى للإسراع فى تحديد الوحدة السكنية ومفيش جديد، وأناشد المسئولين بالإسكان الاجتماعى بسرعة إجراء الحصول على شقتى لتخفيف أعباء دفع الإيجار ونرجو النظر فى هذا الطلب بعين الرحمة والعطف نظرا للظروف الخاصة بى وعائلتي”.

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