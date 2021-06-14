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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

مواطن من ذوي الإعاقة: لم استلم وحدتي بالإسكان الاجتماعي منذ 2016

صدى البلد

شكا المواطن  رمضان فضل جاد، البالغ من العمر 54 عاما، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، يتضرر فيها من تأخر تحدد وحده سكنية  فى الإسكان الاجتماعي  منطقة أكتوبر محافظة الجيزة  منذ عام 2016 .

وقال رمضان فى رسالته: “تقدمت لحجز شقة فى مشروع الإسكان الاجتماعي منطقة منشية البكرى محافظة القاهرة، ثم قالوا مفيش وطلبوا التحويل الي أكتوبر  روحت بنك الإسكان الاجتماعي بالقاهرة وتم التحويل إلي أكتوبر وحتى الان لم استلم، على الرغم من دفعى 4 أقساط ، وأنا مريض سكر وتم بتر رجلى الأثنين وانا راجل متزوج وعندى 4 ابناء و عايشين الآن فى ايجار جديد وادفع إيجار، وأتمنى الموافقة على تحديد وحدة سكنية فى أسرع وقت ممكن رأفة بحالى وأسرتي”.

وأشار : “تقدمت بالعديد من الشكاوى للإسراع فى تحديد الوحدة السكنية  ومفيش جديد، وأناشد  المسئولين بالإسكان الاجتماعى بسرعة إجراء الحصول على شقتى  لتخفيف أعباء دفع الإيجار ونرجو النظر فى هذا الطلب بعين الرحمة والعطف نظرا للظروف الخاصة بى وعائلتي”.
للتواصل مع القارئ من خلال رقم 01224709672

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسؤولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسؤولين للتواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

الإسكان الاجتماعي ذوي الإعاقة مشروع الاسكان الاجتماعى خدمة بين الناس الوحدة السكنية بنك الاسكان

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