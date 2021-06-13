محلل سياسي روسي: خلافات بايدن وبوتين جدية.. ولا يمكن رفع مستوى علاقات أمريكا وروسيا

أكد أندريه مورتازين، المحلل السياسي الروسي والخبير في شؤون الشرق الأوسط، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رئيس دولة كبيرة، ورده على الصحفي الأمريكي الذي وجه له سؤالا بـ"هل أنت قاتل"، واجب عليه، لأنه اعتاد هذه الأسئلة وأصبح شيئا عاديا، مؤكدا ان العلاقة الروسية الأمريكية في العلامة صفر.

وأوضح "اندريه"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه لا يمكن رفع العلاقات الروسية الأمريكية للمستوى الأعلى، وليس هناك جدول أعمال بين الجانبين، منوهًا الى أن الخلافات بين بوتين وبايدن جدية، كما أنه يمكن أن يدور الكلام في لقائهما على الاستقرار الاستراتيجي، وإنهاء الهجمات السيبرانية.

وأضاف أن النزاعات الإقليمية بين أمريكا وروسيا ستكون على جدول أعمال لقاء بايدن وبوتين، وتكون هذه النزاعات الإقليمية في سوريا وليبيا.