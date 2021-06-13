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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

للمرة الثالثة.. إصابة 3 أشخاص فى حادث سير بأسوان

مصابى حوادث أسوان
مصابى حوادث أسوان

شهدت مدينة أسوان اليوم حادث سير ثالث بجوار معبد فيلة والذى أسفر إصابة 3 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم ، وقد تم علي الفور نقلهم لمستشفى أسوان الجامعى لتلقى العلاج اللازم والإسعافات الأولية .

أوضح الدكتور أشرف معبد المدير التنفيذى للمستشفيات جامعة أسوان بأن المستشفى الجامعى أستقبل 3 مصابين بحادث سير بطريق معبد فيلة ، وأسفر الحادث عن إصابة شاب يدعي فهمي .ع. ف 29 سنة ، وعبد الله .ع.م 31 سنة، والطفل أحمد .ط. أ 5 سنين، وتم استقبالهم بقسم الطوارئ والاستقبال بالمستشفى ، وتم تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية.

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وكان قد وقع حادثى سير إحداهما على الطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة والآخر على طريق أسوان / العلاقى مما أسفر عن وفاة أثنين من المواطنين وإصابة 15 أخريين ، بالإضافة إلى 5 سودانيين.

 

وكلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان السكرتير العام المساعد العميد أيمن رضا بزيارة تفقدية للمصابين بمستشفى أسوان الجامعى للاطمئنان على حالتهم الصحية رافقه خلالها الدكتور  شريف حسن فراج نائب مدير عام المستشفى. 

 

 ونقل السكرتير العام المساعد تحيات محافظ أسوان لجميع المصابين وتمنياته لهم بالشفاء العاجل، وقد تم خروج ١٢ مصاب بعد تماثلهم للشفاء، في حين يتلقى ٨ مصابين العلاج اللازم منهم ٣ مصابين تم حجزهم بالعناية المركزة لحالتهم  الحرجة، بينما يتلقى ٥ مصابين من السودان الشقيق الرعاية الطبية المتكاملة بقسم الاستقبال.

 

موجهاً إلى تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية المتكاملة للمصابين حتى يتماثلوا للشفاء وخروجهم بحالة جيدة ، بجانب قيام مديرية التضامن الاجتماعى بصرف الإعانات العاجلة لأسر المتوفين في الحادث ، بالإضافة إلى صرف الإعانات للمصابين طبقاً للقواعد والضوابط المنظمة لذلك.

 

والجدير بالذكر بأن حادث الطريق الصحراوى الغربى جاء نتيجة اصطدام سيارة أجرة ميكروباص بأخرى ملاكى ، فيما جاء حادث طريق العلاقى نتيجة إنقلاب سيارة ربع نقل .

 

وكان قد لقى شخصان مصرعهما ، فيما أصيب 15 شخصا آخرين بإصابات متفرقة بالجسم نتيجة وقوع حادث تصادم اليوم الأحد بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكى علي الطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة . 

 

وتم نقل جثامين المتوفين لمشرحة أسوان العمومية ، فيما تم نقل المصابين عبر سيارات الإسعاف إلى مستشفى أسوان الجامعي لتلقى العلاج اللازم والإسعافات الأولية . 

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