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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لراغبي السيارات العائلية .. مواصفات سوزوكي ارتيجا 2021 في الكويت.. صور

لراغبي السيارات العائلية
لراغبي السيارات العائلية .. اسعار و مواصفات سوزوكي ارتيجا

تقدم شركة سوزوكي اليابانية نسختها ارتيجا داخل السوق الكويتي للسيارات عبر فئة واحدة من التجهيزات، و تعد هذه النسخة واحدة من اشهر الطرازات التي تنتمي إلى فئة السيارات العائلية، حيث تتمتع من الداخل بمساحة رحبة، إلى جانب باقي التجهيزات الخاصة بها، سواء كانت داخليًا أو خارجيًا، بالاضافة إلى اطلالة 2021.

 

القياسات الهيكلية للسيارة سوزوكي ارتيجا موديل 2021 

 

بلغت نسبة الطول للسيارة سوزوكي ارتيجا موديل 2021 نحو 4395 مم، و بعرض 1735 مم، بالاضافة إلى 1690 مم للارتفاع، مع مساحة تخزين خلفية تسع لـ 153 لتر، بينما ترتكز على عجلات رياضية بلغ قياسها 15 بوصة، مدعومة بجنوط معدنية.

 

مواصفات السيارة سوزوكي ارتيجا موديل 2021 

 

تستخدم السيارة سوزوكي ارتيجا موديل 2021 ناقل حركة أوتوماتيكي الاداء مكون من 4 سرعات، بينما تستمد اوامر الانطلاق من محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، و ينتج قوة قدرها 105 حصان، 138 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع سرعة قصوى تصل لـ 170 كيلومتر في الساعة، و بهذ الامكانيات الفنية تتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم، خلال فترة زمنية مدتها 13.5 ثانية.

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كما تضم باقة من عناصر الرفاهية و التحكم مثل شاشة عرض الوسائط المتعددة و الخرائط، و مقود حركة متعدد المهام، و مكييف هواء أوتوماتيكي، و نظام صوتي و ترفيهي، و بلوتوث و مدخل AUX و USB، مع اطلالة خارجية لشبكات متعددة المقاطع، و مصابيح أمامية انسيابية، مع اخري خلفية تعمل بتقنية LEDLIGHT.

وسائل الأمن و السلامة داخل سوزوكي ارتيجا موديل 2021 

 

تحتوي السيارة على مكابح مانعة للانغلاق ABS، مع وسائد هوائية AIR BAGS للحماية من الصدمات، و برنامج التوزيع الالكتروني EBD الخاص بالمكابح، بالاضافة إلى مرايات كهربائية جانبية، و حساسات ركن لسهولة الاصطفاف، و قفل مركزي للاربعة أبواب، و زجاج كهربائي لجميع نوافذ السيارة، مع زر تفعيل و ايقاف المحرك.

سعر السيارة سوزوكي ارتيجا موديل 2021 في الكويت 

 

و يبلغ سعر السيارة سوزوكي ارتيجا GLX موديل 2021 بقيمة قدرها 4.050 دينار كويتي.

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