السودان: مصر داعم أساسي لاستقرارنا.. والسيسي قدم لنا الدعم السياسي والمعنوي

قال وزير الاستثمار السوداني، عبد الهادي إبراهيم، إن مصر داعم دائم للسودان في مختلف القضايا والمحافل الدولية والاقليمية، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قدم كل الدعم السياسي والمعنوي لدولة السودان على المستوى العالمي ومع مختلف مؤسسات التمويل الدولية.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية "سونا" عن إبراهيم قوله خلال مؤتمر صحفي على هامش المنتدى الأول لهيئات الاستثمار الأفريقية المنعقد بمدينة شرم الشيخ: "السودان يلقى مساندة قوية من مصر تتمثل في المساهمة في إدماج السودان بالمجتمع الدولي والاستفادة من فرص التمويل المختلفة بما يساند جهود السودان في التطوير والتنمية إلى جانب الاستفادة من الخبرات المصرية في عملية الإصلاح الاقتصادي والتي حققت مصر فيها نجاحا كبيرا".

وأضاف أن "الرئيس السيسي قدم دعما واضحا للسودان في مؤتمر باريس من خلال خطاب قوى، كما ساند السودان لدى مؤسسات التمويل الدولية بما يسمح بحصول السودان على إعفاء من ديونه وفقا لبرنامج "هيبيت" لإعفاء الدول المثقلة بالديون بسبب جائحة كورونا إلى جانب الدعم في قطاع الكهرباء والمد الشبكي".

وأوضح أن مصر والسودان يجمعهما الحرص على التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول سد النهضة.

وأشار إلى ان السودان يزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية والموارد الطبيعية والبشرية محددًا 5 مجالات للتعاون بين مصر والسودان وهي قطاع الطاقة والتعدين والزراعة والثروة الحيوانية بالإضافة إلى النقل والبنية التحتية والتحول الرقمي والتكنولوجي.

