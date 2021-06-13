مفاجأة.. رجال الصناعة يشرفون على امتحانات طلبة هذه المدارس.. فيديو

قال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم، أن الوزارة تتبع استراتيجية جديدة منذ عام 2018 فيما يخص تطوير التعليم الفنى.

وتابع مجاهد ، خلال مداخلة هاتفية مع “اكسترا نيوز”، أن تطوير التعليم الفنى يقوم على ركائز مختلفة، طبقا لمعايير جودة.

ولفت نائب وزير التربية والتعليم، تم تغيير المناهج لتكون قائمة على المهارة بدلا من المحتوى.

وأشار نائب وزير التربية والتعليم، إلى أنه يتم إشراك القطاع الخاص في تطوير التعليم الفنى عن طريق المدارس التكنولوجية حيث تم إنشاء 20 مدرسة.

وأوضح أن أول دفعة للمدارس التكنولوجية ستتخرج خلال الفترة الحالية وامتحاناتهم العملي سيشرف عليها رجال الصناعة والتعليم، للتأكد من اكتسابهم المهارات المطلوبة لسوق العمل".

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لاستعراض استراتيجية تطوير التعليم الفني، وذلك بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، واللواء عصام بصيلة، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفني.



وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية التعليم الفني لارتباطه الوثيق بتخريج متخصصين في عدد من المجالات الفنية يمكن الاستفادة منهم في القطاع الصناعي، وغيره من القطاعات الفنية المتخصصة وهو ما يمثل قيمة مضافة لهذه القطاعات.