فيه إيه جعان.. عمرو أديب يتناول "بطيخ أصفر" و"جبنة" على الهواء.. شاهد

استعرض الإعلامي عمرو أديب خلال حلقة برنامج “الحكاية” المذاع على قناة “أم بي سي مصر” أنواعا من البطيخ الأصفر المصري.





وقام “أديب” بتناول بطيخ وجبن وعيش على الهواء مباشرة، وتابع قائلا : باكل فيه إيه جعان".





وفي نفس السياق يعتبر البطيخ من أهم فواكه الصيف الصحية ، سواء البطيخ الأحمر أو الأصفر ، فهو صحي بكل أنواعه ويحتوي على عناصر غذائية مختلفة وقيمة ، تساعد على ترطيب الجسم مع ارتفاع الحرارة .

بحسب موقع Healthline إليك فوائد البطيخ الأصفر :

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1-من حيث القيمة الغذائية ، يحتوي البطيخ الأصفر على حوالي 46 سعرة حرارية في الكوب ، مما يجعله وجبة خفيفة رائعة، و على غرار البطيخ الأحمر، يحتوي البطيخ الأصفر على نسبة عالية من الفيتامينات A و C ، والتي يمكن أن تدعم جهاز المناعة وصحة الجلد.

2-على عكس البطيخ الأحمر ، يحتوي البطيخ الأصفر على المزيد من البيتا كاروتين ، وهو أحد مضادات الأكسدة التي قد تحمي من السرطان وأمراض العيون .

3-يعد البطيخ الأصفر خيارًا رائعًا لأي شخص يبحث عن وجبة خفيفة حلوة ومنعشة، يمكن أيضًا استخدام هذه الفاكهة الصفراء للحلويات ، مثل فطائر الفاكهة أو العصائر ، أو يمكن أيضًا تضمينها كإضافة إلى السلطة .

4- يمكن أيضًا عصره لتناول مشروب منعش يحتفظ بنكهة البطيخ الأصفر الأصلية، لا يقتصر دور البطيخ الأصفر على المساعدة في إزالة السموم ومنع الانتفاخ فحسب ، بل إن النسبة العالية من الماء يمكن أن تبقيك رطبًا طوال اليوم.

