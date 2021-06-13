العناني: السعودية السوق العربية الأولى المصدرة للسياحة إلى مصر

قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إن دول العالم شهدت بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها مصر.

وتابع العناني خلال حواره حواره مع الإعلامي أحمد موسي، مقدم برنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة " صدى البلد"،:" الشواطئ المصرية من أفضل الأماكن السياحية علي مستوي العالم، مضيفا:" 300 ألف سائح وصلوا مصر العام الماضي رغم جائحة كورونا".

وأوضح وزير السياحة: مصر تطبق إجراءات احترازية علي كل العاملين بالفنادق السياحية، معقبا:" نسبة الإشغال السياحي حاليا في شرم الشيخ 43%".

وأردف:" أتوقع زيادة عدد السياح العرب في شرم الشيخ خلال الفترة المقبلة، مضيفا:"السعودية هي السوق العربية الأولى المصدرة للسياحة إلي مصر".

