محافظة بني سويف تتسلم سيارة المركز التكنولوجي المتنقل لتقديم خدمات المحليات للمواطنين

كلف محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ بمتابعة استقبال سيارة المركز التكنولوجى المتنقل،والذي وصل أمام ديوان عام المحافظة"اليوم"ضمن المرحلة الأولى تفعيلاً للبروتوكول الموقع بين وزارتى التنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية،ويستهدف توفير سيارات متنقلة لخدمات المحليات بالمحافظات.

أوضح نائب المحافظ أن المركز المتنقل يقدم العديد من خدمات المحليات التي تقدمها المراكز التكنولوجية بمقار الوحدات المحلية،حيث تم تجهيز المركز المتنقل بكافة الاحتياجات والمستلزمات الفنية والإدارية،من أجهزة حاسب آلى وطابعات متعددة الأغراض وخدمة إنترنت بجانب مقاعد للمواطنين ومكاتب إدارية للموظفين،والتي تعتبر إضافة كبيرة للمحافظة،وتيسيرا على المواطنين في الحصول على الخدمات الحكومية،فى إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمى وميكنة الخدمات الحكومية تسهيلاً وتيسيراً لدورات العمل وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جهتها أضافت داليا فيض المشرف على المراكز التكنولوجية أنه يجرى حاليا إعداد خطة متكاملة لتوجيه المركز التنكنولوجي المتنقل إلى المناطق التي تتميز بالكثافة السكانية العالية والبعيدة عن المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية، وسيتم الإعلان عن التوقيتات ببرامج زمنية محددة،وذلك لتقديم الخدمات للمواطنين بمحال إقامتهم،وتخفيف الضغط على المراكز الثابتة،حيث سيقوم على إدارة العمل بالمركز المتنقل كوادر بشرية تم تدريبها لتقديم تلك الخدمات، والتي تزيد عن 100 خدمة جماهيرية متنوعة،مثل تراخيص المحلات والإشغالات وتراخيص البناء والإحلال والتجديد والتراخيص الخاصة بالإيرادات وأملاك الدولة وتراخيص الإعلانات وغيرها من الخدمات