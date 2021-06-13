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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني يشيد بتوقيع اتفاقية مع فرنسا لتمويل المشروعات ذات الأولوية في مصر

النائب محمد سلطان
النائب محمد سلطان

قال النائب محمد سلطان عضو مجلس النواب، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن العلاقات المصرية الفرنسية تميزت خلال فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمتانة والقوة، موضحا أن هذه الفترة يوجد نوع من الحرص على التشاور المستمر بين القيادة السياسية في مصر وفرنسافضلا عن بحث كل القضايا الدولية والإقليمية.

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وأشاد النائب محمد سلطان في تصريحاته لـ"صدى البلد" بتوقيع عدد من الاتفاقيات بين الجانبين المصري والفرنسي في بعض مجالات التعاون، بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، والمهندس كامل الوزير وزير النقل، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والسفير بدر عبد العاطي مساعد وزير الخارجية لشئون الأوروبية، والسفير علاء يوسف سفير مصر لدى فرنسا، والسفير ستيفان روماتيه سفير فرنسا لدى مصر، مؤكدا على  أن فترة حكم الرئيس السيسي شهدت العديد من الزيارات واللقاءات، الأمر الذي يؤكد اهتمام البلدين بدعم التنسيق والتعاون المشترك في كافة المجالات كما أن فرنسا من أهم الدول الأوروبية المستثمرة في مصر.

ولفت عضو البرلمان إلى أن توقيع اتفاقية مع فرنسا لتمويل المشروعات ذات الأولوية في مصر، سيكون له نتائج إيجابية عديدة،  لأنه يختص بمشروعات في مجالات النقل والإسكان والكهرباء وأسواق الجملة، وهي قطاعات تحتاج للتطوير المستمر والرعاية الكاملة لانها من أهم القطاعات التي تمس المواطن مباشرة.

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عقب لقائه بـ برونو لومير وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، ريمي ريو المدير التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية، والوفد المرافق للوزير الفرنسي، مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات بين الجانبين المصري والفرنسي في بعض مجالات التعاون، بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، والمهندس كامل الوزير وزير النقل، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والسفير بدر عبد العاطي مساعد وزير الخارجية لشئون الأوروبية، والسفير علاء يوسف سفير مصر لدى فرنسا، والسفير ستيفان روماتيه سفير فرنسا لدى مصر.
 

فرنسا مصر النواب الرئيس السيسي محمد سلطان البرلمان

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