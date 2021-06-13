مشكلتك الوحيدي لـ نانسي عجرم تحقق مليون مشاهدة .. فيديو

حققت أغنية “مشكلتك الوحيدي” لـ نانسي عجرم، نجاح كبير جداً حيث كسرت حاجز المليون مشاهدة بعد طرح الفيديو كليب عبر القناه الرسمية الخاصة بها على موقع “اليوتيوب”.

تقول كلمات الأغنية: “أنا مشكلتك الوحيدي اللي مستحيل تنحلّ .. من هلّق لآخر عمرك عقلبك قاعدي رح ضلّ .. أنا هيي الكل ما بتظهر بحياتك بيختفوا كلّ البقيي .. إحتمال إنك تنساني هو صفر بالمية”.



لو بيصير عمرك ألف ما بينمحي منّي حرف .. ما بينمحي مني حرف .. أنا موجودي بروحك وعلّمتك كيف تحسّ .. وبإيدي كتبت جروحك وأنا اللي بمحيها وبسّ".

أغنية “مشكلتك الوحيدي” كلمات علي المولى‎، وألحان أيمن قميحة، وتوزيع باسم الرزق.

