شعرت بقهر كبير.. والدة محمد عبد الوهاب تعلق على إصابة إيركسن

علقت والدة اللاعب الراحل محمد عبد الوهاب، على واقعة السقوط المفاجئ للاعب منتخب الدنمارك كريستيان إيركسن علي أرض الملعب.

وقالت والدة الراحل عبد الوهاب خلال مداخلة مع برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر قناة "المحور"،:" أول ما سمعت عن الواقعة، شعرت بقهر كبير، وقولت لو ربنا أراد لمحمد النجاة كان تم اسعافه".

وأضافت والدة اللاعب محمد عبد الوهاب، حب الجماهير لـ محمد عبد الوهاب مازال يصبرنى على فراقه.

وأوضحت أن لاعبي النادى الأهلى يزورونها باستمرار،ومنهم سيد عبد الحفيظ.



وتعرض كريستيان إريكسن نجم منتخب الدنمارك لأزمة قلبية، خلال مواجهة منتخب بلاده أمام الدنمارك، حيث سقط على أرضية الملعب في الدقيقة 42، دون أن يتدخل معه أحد.

واكتشف سيمون كايير قائد منتخب الدنمارك خطورة الأمر منذ الوهلة الأولى، ليتجه نحو كريستيان إريكسن بسرعة ويعدل وضعيته حتى لا يبتلع لسانه، كما أوقف الحكم المباراة بسرعة واستدعى الجهاز الطبي لإنقاذ اللاعب من الوقت.

وشكل لاعبو منتخب الدنمارك ساترا حول إريكسن عقب سقوطه، لمنع الكاميرات من تناقل الصور الأليمة عقب سقوطه، والحفاظ على مشاعر عائلته وجماهيره.

والتقطت عدسة الكاميرات لحظة انهيار زوجة كريستيان إريكسن لاعب الدنمارك بعد سقوط زوجها مغشيا عليه، وحاول كاسبر شماكيل حارس منتخب الدنمارك تهدئتها والحديث معها.