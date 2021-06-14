العرض مستمر .. شقيقة أصالة تجدد الهجوم عليها .. تعرف على القصة الكاملة

يبدو أن الخلافات بين الفنانة أصالة وشقيقتها ريم نصرى عادت من جديد بعد فترة كبيرة من الصلح بينهما.

ويرصد صدى البلد في هذا التقرير أبرز المشاكل التي مر بها الثنائي معا.

هجوم ريم على أصالة :

في الحلقة الأولى من الموسم الثالث من برنامج "بلا تشفير" استقبل تمام بليق الفنانة ريم نصري، في حوار جريء وضعت خلاله الكثير من النقاط على حروف علاقتها السيئة بشقيقتها أصالة نصري .

في فقرة "شايف حالك" قالت ريم نصري إنها لا تتمنى ان تصبح مثل اصالة في أي شيء، بما فيها الشهرة والنجاح اللذان وصلت اليهما شقيقتها، وعن كره معظم الصحفيين لها بسبب حبهم لأصالة قالت ريم " ان ما يحصل أمر طبيعي، لأن الناس في هذا الزمن مع القوي، وأصالة أقوى مني".

سأغني لأصالة هذه الأغنية:

وعما إذا كانت تجد نفسها تشبه أصالة عندما تنظر في المرآة، قالت"أحيانا أشعر أنني أشبهها، وعندما أعيش هذا الشعور أنصرف عن النظر الى المرآة، أنا لا أكرهها بل أكره تصرفاتها، و"الأنا" التي عندها".

ريم أشارت الى أنها تشعر بأنها تريد البكاء ولكنها لن تبكي لأنها لا تحب الاستعطاف، وعند بث أغنية "ما بقاش أنا" لأصالة وثمن ما يمكن أن تدفعه كما تقول كلمات الأغنية، ردّت" وهل هذه الأغنية تبكي!" وأضافت "أنا من سيغني لأصالة هذه الأغنية"، بإلإشارة الى ثمن سوف تدفعه أصالة وليس هي.

ريم أكدت أنها لا يمكن أن تكون "قدّ" أصالة، وأضافت:" تاريخها أكبر، ولكن الأمر الذي يزعجني أنه عندما يسمع أحد أغنية لي "إيه بس مو مثل أصالة"، لأنه لو أنني أريد الغناء مثلها لما كنت غنيت، لأنها موجودة. أنا أحاول قدر المستطاع الابتعاد عنها وأحاول أن أكون نقيضها تماماً حتى في لون شعري. إذا غنت "بالعالي" أقدم الأكثر بساطة. نحن نتشابه فقط في النغمة التي أخذناها عن والدي".

وكشفت ريم حقيقة عن أغنية "ما بقاش أنا" هذه الأغنية غنتها أصالة بلسان شقيقتنا أماني وهي لحبيبنا محمد ضيا. ولقد غنتها أصالة بدلاً من أماني بسبب ظروف انفصال أماني عن محمد ضيا.

صلح بواسطة العريان:

أنهي المخرج طارق العريان زوج أصالة السابق مشكلتها مع شقيقتها، وذلك بعد سنوات طويلة مرت وتصريحات مسيئة متبادلة بين المطربة السورية أصالة وشقيقتها ريم نصري انتهت أخيرا بالصلح.

ونشرت ريم نصري صورا لها تجمعهما مع أسرتها ومع أصالة وزوجها طارق العريان، وهم على مائدة الطعام معلنين انتهاء الخلافات، وذلك عبر حسابها بموقع انستجرام.

ريم تعاود الهجوم على أصالة :

فاجأت ريم نصرى رواد السوشيال ميديا بتسجيل صوتي لها تشن فيه هجوما حادا على أصالة، قائلة: "وحتي مين ما طلع وحكى من العائلة الكريمة ، اللي أنا بنتمي لها بكل اسف هيكون رد مزيف ومجبورين عليه".

وأضافت: "أنا اليوم مني بحالة منيحة.. ولحد هلا ما نمت بعد حضور أصالة حفل الزفاف ، الحقيقة اني حاولت اخد شيء يهدى الاعصاب".

وعلم "صدى البلد" أن هناك خلافا جديدا، حدث بين الفنانة أصالة نصرى ، وشقيقتها ريم نصري، يعود إلى عدم حضور أصالة لفرح شقيقتها “ريم”، والذي أقيم في شهر يناير الماضي، ببيروت، بحجة وجود فيروس كورونا.

وفوجئت “ريم نصري” بحضور شقيقتها أصالة وإحيائها حفل زفاف الإعلامية جيسيكا عازار، الذي أقيم مساء الجمعة 11 يونيو، في بيروت؛ ليبدأ بذلك خلاف حاد بينهما.

ونشرت “ريم” صورة لـ"أصالة" في فرح جيسيكا عازار، عبر حسابها الشخصي، وليس الرسمي، وعلقت عليها: "زمن الماديات والكذب والنفاق والتعلق.. زمن وسخ بيطلع فيه الإنسان من جلدو، ومن دمو، وبيغيرو؛ حسب مصالحه، صورته الشيطانية التي تظهر بهيئة ملاك.. زمن كذاب، وحياة بشعة وسخيفة بتليقلك".

وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لأصالة، وهي تغني للإعلامية جيسيكا عازار، وتشاركها فرحتها، وسط تفاعل الحضور.

وأطلت أصالة بفستان أحمر طويل ومكشوف الكتفين، وظهرت بشعرها الأصفر القصير.