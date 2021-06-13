ناقدة سينمائية: فرقة الـ"BTS" اهتمت بطلاب المدارس.. وساهمت في ازدهار الاقتصاد الكوري

أكدت الدكتورة ضحى الورداني، ناقدة سينمائية، أن فرقة "bts" الكورية اهتمت من البداية بطلاب المدارس ولذلك كثرت المتابعة من قبل طلاب المدارس والحديث عن قضايا تخص الأطفال وطلاب المدارس.

وأوضحت خلال مداخلة عبر الإنترنت، ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن كوريا بدأت في دعم الفرقة الغنائية لتحقيق الانتشار الواسع على مستوى العالم كله.

وأكدت أن الفن لم يكن مرفوضا في أي وقت من الأوقات، لذلك تسبب الفن في زيادة والارتقاء بمستوى الاقتصاد والسياحة في كوريا، كما أن الفن يدخل عائدا ماديا لكوريا ودعمها ثقافيًا.