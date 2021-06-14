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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لم ينتظر قطار البطالة.. محمد فوزي ينفذ أول مشروع لتصنيع الرخام في الوادي الجديد

جانب من الورشه
جانب من الورشه

تمتلك مصر ثروة ضخمة من أفضل أنواع المحاجر فى العالم، فمنها مدينة الرخام في وسط سيناء ومدينة الجلالة وشق الثعبان للرخام والجرانيت تعمل على الاستفادة القصوى من الثروات الطبيعية، وتعظيم التواجد المصري فى السوق الدولي حيث يوجد بمصر مخزون هائل من الرخام والجرانيت بأنواعها المختلفة‏،‏ ويوجد بها أكبر مخزون‏،‏ استراتيجي في العالم من الرخام  وتزخر الكثير من الجبال المصرية بهذا المخزون فترى على سبيل المثال منطقة خشم الرقبة ومنطقة الجلالة‏ وسيناء‏، كما توجد باسوان وسوهاج والمنيا والوادي الجديد.

وتحظى محافظة الوادي الجديد، بالعديد من المناطق المتواجد بها الجرانيت والرخام حيث يتم استخراج الكتل من الجبال عن طريق اليات معينة مثل الحفارة  حسب مقاس محدد بحيث يكون مناسب عند الدخول على القاطر ومن ثم وضع الكتله تحت القاطر لنشرها حسب السماكة المطلوبة.

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وقال محمد فوزي فهمي والمقيم بمدينة بلاط بمحافظة الوادي الجديد، إنه لم ينتظر  قطار العمل حتى يأتي  اليه ، بل ركب هو قطار الأمل  باحثًا عن فرصة عمل هو وأخوته  وجميعهم حاصلين علي مؤهلات عليا حيث  ترتسم على وجوههم ابتسامة الرضا يبتغون الكسب الحلال  من خلال عمل مشروع "ورشة تصنيع الرخام" بالمنطقة الحرفية بمدينة بلاط .

وأضاف محمد، أنه بدأ مشروعه هو وأخوته بالمنطقة الحرفية بمدينة بلاط  على مساحة 150متر  حيث يعتبر المشروع الفريد من نوعه في مركز بلاط  ويخدم المركز وقراه وذلك بدعم من المهندس عبد الحكم جبالي رئيس المركز .

وأوضح أن للرخام استعمالات كثيرة حيث يُستعمل كبديل للسيراميك أو الرّخام الطبيعي والبورسلان في التشطيبات الأرضية. يُستخدم في تشطيبات السلالم. يستخدم في البلاط الخاص بالأرصفة.

وتابع أن العمل في الرخام عمل شاق و يحتاج لجهد لأن الرخام في الأصل  يكون على هيئة بلوك ثم  يتم شقه أو نشره على مكن ثم يتم تلميعه أو جليه ثم يتم تقطيعه بالمقاسات المطلوبه للعمل مشيرا إلى أن ورشة الرخام تحتاج إلى مساحات أكبر حيث أن معظم الرخام الخام يترك خارج الورشة.

وناشد فوزي، المهندس عبد الحكم جبالي رئيس المركز بدعمه بحوالي 50 مترا إضافية لاستكمال مشروعه وللحفاظ على الخامات المتراكمة خارج الورشة حتى يتسني له توفير كافة الطلبيات كونه المشروع الوحيد بمركز بلاط.

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الوادى الجديد البطالة فرصة عمل مدينة الجلالة أسوان المحاجر ثروة ضخمة الاستفادة القصوي الورشة ثروة المخزون الحرفية

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