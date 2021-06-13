سلمى رشيد تحتفل بعيد ميلادها الـ27: شكرا عائلتي الحبيبة

احتفلت الفنانة المغربية سلمى رشيد بعيد ميلادها الـ27 عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت سلمي رشيد صورة من منزلها ظهرت فيها مرتدية فستانا أنيقا أثناء احتفالها مع أسرتها بعيد ميلادها وعلقت قائلة "27 ans… Happy birthday to me🎉🥳

شكرا عائلتي الحبيبة على المفاجأة 🎉🙏🏻".

يذكر أن الفنانة المغربية سلمى رشيد، طرحت يوم 29 مايو الماضي، فيديو كليب أغنيتها الجديدة "حنين بحال ماما"، على قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

ويشارك سلمى رشيد في الكليب، طفلها الصغير، لأول مرة، وأن الأغنية تقدمها له وتحكي عن علاقة الأم بطفلها.

أغنية "حنين بحال ماما" لسلمى رشيد، من كلمات محمد أمين، وألحان صالح مجاهد، وتوزيع كريم ومن إخراج كريم مرتضى.