دينزل دومفريس رجل مباراة هولندا وأوكرانيا في يورو 2020

فاز دينزل دومفريس لاعب نادي أيندهوفن، بجائزة أفضل لاعب في المباراة التي جمعت منتخب بلاده هولندا بأوكرانيا، في الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لبطولة كأس الأمم الأوروبية “ يورو 2020”.

وحقق منتخب هولندا انتصارًا صعبًا ومثيرًا على نظيره الأوكراني بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما منذ قليل في اليورو.

وحصد دومفريس الجائزة بعد مساهمته في إحراز الهدف الثاني للطواحين، وتسجيله الهدف الثالث وهدف الانتصار لهولندا في المباراة، ليحسم أول 3 نقاط لمنتخب بلاده في المجموعة.

وبهذا الانتصار، حصل منتخب هولندا على أول 3 نقاط له وضعته في المركز الثاني في المجموعة بالتساوي مع النمسا صاحبة الصدارة.