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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السودان.. إعفاء واليي شمال وغرب دارفور من منصبيهما

السودان.. إعفاء والي
السودان.. إعفاء والي شمال دارفور ووالي غرب دارفور

أصدر رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، قراراً بإعفاء والي شمال دارفور ووالي غرب دارفور من منصبيهما.

وقالت وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا" إن  حمدوك أصدر قراراً باعفاء  محمد حسن عربي والي شمال دارفور من منصبه، وتعيين نمر محمد عبد الرحمن خلفا له.

كما أعفى  محمد عبد الله  الدومة والي غرب دارفور وعين خميس ابكر عبد الله والياً للولاية، وأصدر حمدوك قرارا بتعيين أحمد العمدة واليا لولاية النيل الأزرق وذلك انفاذا لاتفاق السلام.

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ويأتي القرار بناء على اتفاق سلام جوبا الذي يمنح حق تعيين قادة الحركات المسلحة في هاتين الولايتين.

وكان اتفاق جوبا أقر إشراك حركات الكفاح المسلح في كافة مستويات السلطة الإنتقالية، وقد تم منحها 3 أعضاء بمجلس السيادة و6 وزراء في الحكومة. 

السودان دارفور والي دارفور اتفاق جوبا عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني

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