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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير السياحة: إغلاق 40 منشأة فندقية ومطعم لعدم الإلتزام بإلإجراءات الإحترازية

وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار

قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إن دول العالم شهدت بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها مصر، مؤكدا أنه تم إغلاق 40 منشأة فندقية ومطعم لعدم الإلتزام بالإجراءات الاحترازية.

وتابع العناني خلال حواره حواره مع الإعلامي أحمد موسي، مقدم برنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة " صدى البلد"،:" الشواطئ المصرية من أفضل الأماكن السياحية علي مستوي العالم، مضيفا:" 300ألف سائح وصلوا مصر العام الماضي رغم جائحة كورونا".

وأوضح وزير السياحة: مصر تطبق إجراءات احترازية علي كل العاملين بالفنادق السياحية، معقبا:" نسبة الإشغال السياحي حاليا في شرم الشيخ 43%".

وأردف:" أتوقع زيادة عدد السياح العرب في شرم الشيخ خلال الفترة المقبلة، مضيفا:"السعودية هي السوق العربية الأولى المصدرة للسياحة إلي مصر".

الإجراءات الاحترازية وزير السياحة والاثار جائحة كورونا على مسئوليتي وزير السياحة الالتزام بالإجراءات الاحترازية الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار الفنادق السياحية

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