سجق بالبطاطس في الفرن من الأطباق الرئيسية التي يمكنك إعدادها وتحضيرها في المنزل بأسهل الخطوات، فقدمت الشيف مروة مهنى مقدمة برنامج طعم ولون طريقة عمل سجق بالبطاطس في الفرن.

مقادير سجق بالبطاطس في الفرن



8 قطع سجق

زيت زيتون

1 كيلو بطاطس مسلوقة

2 ملعقة كبيرة مستردة ديجون

2 جزر كبيرة حلقات

2 كرات حلقات

1 بنجر حلقات

3 ملعقة كاتشاب

400 جرام بقوليات معلبة ( فاصولياء بيضاء وحمراء ولوبيا )

400 جرام طماطم معلبة

ملح فلفل أسود

بقسماط مطحون



طريقة تحضير سجق بالبطاطس في الفرن



- يشوح السجق في زيت زيتون على النار مع إضافة الملح والفلفل.

- تضاف الطماطم وتترك حتى تتسبك ثم تضاف البقوليات.

- تهرس البطاطس مع المستردة والملح والفلفل والقليل من زيت الزيتون.

- يشوح الكرات والجزر في زيت زيتون على النار ثم يضاف البنجر وكوب ماء وملح وفلفل ويترك مغطى لمدة 20 دقيقة تقريبًا حتى يقصر الصوص.

- يرص السجق في قاع قالب بايركس ثم يضاف الخضار ثم البطاطس.

- يسوى في الفرن ثم يقدم بالهنا.