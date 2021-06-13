تجديد وإعارات.. قرارات هامة مجلس إدارة النادي الأهلي اليوم
قرر مجلس إدارة الأهلي الموافقة علي تمديد عقود البرتغالي ماريو بالما المديراً الفني لفريق السلة لموسم أخر وحمدي الصافي المدير الفني لفريق الكرة الطائرة للسيدات لذات المدة ومحمد مصيلحي المدير الفني لفريق الطائرة رجال لمدة عام أخر.
وقرر المجلس في إجتماعه اليوم الموافقة على إعارة كل من إسلام حسن وأسامة الجزيري لاعبي الفريق الأول لكرة اليد بالنادي إلى فريقي السالمية الكويتي والعربي القطري على الترتيب، للمشاركة في البطولة الآسيوية أبطال الدوري خلال شهر يونيو الجاري.
وقرر المجلس الموافقة على توقيع بروتوكول تعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لتنفيذ برامج في الدراسات العليا وإدارة الأعمال في مرحلة الدبلومات المهنية والماجستير والدكتوراه، مع تقديم العديد من الخدمات لأعضاء النادي.
وأقر مجلس الأهلي الموافقة على توريد أجهزة قياسات رياضية لقطاع الناشئين لكرة القدم، مع البدء في أعمال تطوير المكاتب الإدارية وغرف اللاعبين بالقطاع، والموافقة على استكمال أعمال التطوير في أسوار فرع النادي بمدينة نصر، مع الموافقة على رفع كفاءة المنطقة خلف الأسوار بمجمع حمام السباحة، التي تضم مناطق جلوس الأعضاء، ومنافذ بيع، ودورات مياه.
ووافق المجلس علي بدء أعمال شبكات تغذية الكهرباء بفرع النادي في الشيخ زايد، والبدء في شراء التجهيزات الخاصة لصالات الكاراتيه والإسكواش والجمباز بفرع الأهلي بالشيخ زايد، والموافقة على تأجير شاطئ خاص لمنتجع النادي بمرسى مطروح.