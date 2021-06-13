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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تجديد وإعارات.. قرارات هامة مجلس إدارة النادي الأهلي اليوم

صدى البلد

قرر مجلس إدارة الأهلي الموافقة علي تمديد عقود البرتغالي ماريو بالما المديراً الفني لفريق السلة لموسم أخر وحمدي الصافي المدير الفني لفريق الكرة الطائرة للسيدات لذات المدة ومحمد مصيلحي المدير الفني لفريق الطائرة رجال لمدة عام أخر.

وقرر المجلس في إجتماعه اليوم الموافقة على إعارة كل من  إسلام حسن وأسامة الجزيري لاعبي الفريق الأول لكرة اليد بالنادي إلى فريقي السالمية الكويتي والعربي القطري على الترتيب، للمشاركة في البطولة الآسيوية أبطال الدوري خلال شهر يونيو الجاري.

وقرر المجلس الموافقة على توقيع بروتوكول تعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لتنفيذ برامج في الدراسات العليا وإدارة الأعمال في مرحلة الدبلومات المهنية والماجستير والدكتوراه، مع تقديم العديد من الخدمات لأعضاء النادي.

وأقر مجلس الأهلي الموافقة على توريد أجهزة قياسات رياضية لقطاع الناشئين لكرة القدم، مع البدء في أعمال تطوير المكاتب الإدارية وغرف اللاعبين بالقطاع، والموافقة على استكمال أعمال التطوير في أسوار فرع النادي بمدينة نصر، مع الموافقة على رفع كفاءة المنطقة خلف الأسوار بمجمع حمام السباحة، التي تضم مناطق جلوس الأعضاء، ومنافذ بيع، ودورات مياه.

ووافق المجلس علي بدء أعمال شبكات تغذية الكهرباء بفرع النادي في الشيخ زايد، والبدء في شراء التجهيزات الخاصة لصالات الكاراتيه والإسكواش والجمباز بفرع الأهلي بالشيخ زايد، والموافقة على تأجير شاطئ خاص لمنتجع النادي بمرسى مطروح.

إدارة الأهلي ماريو بالما حمدي الصافي محمد مصيلحي إسلام حسن الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا مجلس الأهلي

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