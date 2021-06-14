منها الخيار والخس.. أطعمة تروي عطشك وتساعد في الحفاظ على رطوبة جسمك

أطعمة عديدة تساعد على منحك الترطيب خلال فصل الصيف وري عطشك عندما ترتفع درجة الحرارة والرطوبة فهي مليئة أيضًا بالعناصر الغذائية التي تساعد جسمك على محاربة الأمراض.. إليك أبرزها وفقا لموقع بولد سكاى الهندي:

خيار



يتكون الخيار بالكامل تقريبًا من الماء.. لكنها توفر أيضًا كمية قليلة من العناصر الغذائية ، مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم وفيتامين ك.

الخيار أيضًا منخفض جدًا في السعرات الحرارية مقارنة بالخضروات الأخرى الغنية بالمياه. في الوجبة 52 جرام من الخيار ، هناك 8 سعرات حرارية فقط. كما أنها منعشة للغاية بسبب محتواها المائي العالي.

طماطم

الطماطم من الأطعمة التى تحتوي على نسبة عالية من الماء. تساهم الكمية العالية من الماء في الطماطم في محتواها المنخفض من السعرات الحرارية ، مع 32 سعرة حرارية فقط في كوب واحد. كما أنها توفر كمية كبيرة من الفيتامينات والمعادن ، بما في ذلك فيتامينات A و C المعززة للمناعة ومضادات الأكسدة ، والتي تعتبر مفيدة للترطيب والحماية من العديد من الأمراض.

القرنبيط

يعتبر القرنبيط من الخضروات الممتازة التي يجب تضمينها في نظامك الغذائي حيث يوفر كمية كبيرة من الماء والألياف وهو بديل ممتاز للحبوب الأقل ترطيبًا. كما أنه منخفض السعرات الحرارية ، حيث يتكون كوب واحد من 25 سعرة حرارية فقط.

الخس

الخس خفيف ومنعش ويحتوي على كمية كبيرة من الماء والعديد من الخصائص المعززة للصحة. إنها واحدة من أفضل الخضروات للمساعدة في الحفاظ على رطوبتك وشبعك إذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا لفقدان الوزن. يحتوي كوب الخس على 10 سعرات حرارية فقط. هذا الطعام المرطب غني بفيتامين ك وفيتامين أ وحمض الفوليك الذي قد يساعد في الحفاظ على صحة العظام والجهاز المناعي.