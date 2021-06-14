نظر محاكمة المتهمين بخطف واغتصاب الفتيات بإحدى شقق مدينة 6 أكتوبر

تنظر اليوم محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم زينهم، أولى جلسات محاكمة المتهمين بخطف واغتصاب الفتيات بإحدي شقق مدينة 6 أكتوبر، عن طريق قطع الطريق عليهن في أثناء استقلال سيارة أجرة.

وأشارت التحقيقات عن واقعة مأساوية ضحيتها 5 فتيات تتراوح أعمارهن بين 17 لـ30 عامًا من بينهن محامية خرجت من بيتها كعادتها في كل صباح، وطلبت سائق «أوبر» كي يوصلها لمكان عملها، وفي أمان تام استقلت السيارة وبعد عدة دقائق تم تهديدها بالسلاح للنزول من السيارة وخطفها واغتصابها في شقة مفروشة في مدينة 6 أكتوبر، وبعدها أُصيبت بصدمة عصبية ورفضت الإدلاء بأقوالها في تحقيقات النيابة العامة، ودخلت في حالة اكتئاب شديدة انتهت بوفاتها.

ونسبت النيابة للمتهمين اتهامات بخطف واغتصاب وشروع في قتل، تلك التهم الثلاثة التي تمّ توجيهها للمهتمين الذين اعتدوا على الفتيات دون رحمة ومن بينهن القاصر التي لم تتم عامها الـ17 وأخرى بلغت 18 عامًا.

وأضافت التحقيقات أن الواقعة بدأت من مواقع التواصل الاجتماعي، حين تم الإبلاغ عنها واستجاب قطاع الإعلام بوزارة الداخلية وتم ضبط المتهمن على الفور، ومن ضمن هؤلاء المتهمين سائق «أوبر»لأنه لم يبلغ الشرطة عن الواقعة بعدما تم إيقافه بالقوة وأخذ الفتيات من السيارة.