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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة الوادى الجديد يتفقد مبنى كلية الطب

اثناء الجوله
اثناء الجوله

تفقد الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد و الدكتور  حسن عبد اللطيف نائب رئيس جامعة الوادى الجديد لشئون الدراسات العليا والبحوث  والدكتور احمد سيد حرباوى  نائب رئيس الجامعة  لشئون التعليم والطلاب تجهيزات كلية الطب البشري ـبعد استكمال عدد كبير من الأجهزة بها .

وقال طنطاوى  إن الجامعة تحرص على تركيب أحدث الأجهزة التكنولوجية  التى تواكب تشغيل الكلية في العام الدراسى  المقبل،  واطمأن  رئيس الجامعة علي أنظمة  السلامة والحماية المدنية وأنظمة المراقبة الإلكترونية لضمان جودة العملية التعليمية بكلية الطب البشري بالوادى الجديد .

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و أشاد رئيس الجامعة بالتجهيزات والامكانات الحديثة التى تواكب أحدث الاساليب العلمية فى العملية التعليمية من شاشات ضوئية ووسائل تكنولوجية تخدم الطالب والأستاذ الجامعي. 

وتفقد رئيس الجامعة ونوابه   لجان امتحانات كلية التربية وذلك للاطمئنان على سير الامتحانات و الاجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الجامعة والكليات للوقاية من فيروس كورونا بالالتزام بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعى بين الطلاب وتقليل كثافة اللجان .

وقال  رئيس الجامعة، ان عدد الطلاب المقيدين بكليات الجامعة لعام  2021/2022 ،  4843 طالبا وطالبة بكليات الجامعة الست.

وأشار رئيس الجامعة إلى أنه تم تشكيل فرق عمل من ادارة شباب الجامعة والكليات لتغطية مبانى الجامعة المخصصة للامتحانات تتولى عمليات الاشراف على اعمال التعقيم والتطهير الدورى قبل وبعد الإمتحانات لافتا إلى أن هناك فرقا من ادارة رعاية شباب الجامعة والكليات تتولى عملية تنظيم دخول الطلاب الى مقار اللجان. 

وأكد أنه تم تخصيص غرفة عزل لأى طالب يشتبه إصابته بفيروس كورونا بالاضافة الى تخصيص لجان لذوى الهمم بالدور الاول بلجان الإمتحانات لراحة الطلاب.

 شملت الجولة التفقدية لجان الامتحانات بلجان كلية التربية ومتابعة الاجراءت الاحترازية  على بوابات الدخول  حيث اطمئن بنفسه على انتظام الامتحانات واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ، كذلك اطمئن رئيس الجامعة والسادة نواب رئيس الجامعة   على انتظام كافة الطلاب على اداء امتحاناتهم.

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الوادى الجديد امتحانات الإلتزام بإرتداء الكمامة كلية الطب البشري كلية الطب جامعة الوادى الجديد رئيس جامعة الوادى الجديد لجان الامتحانات

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