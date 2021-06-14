نقيب المأذونين: قائمة المنقولات تسببت في حالات انفصال قبل عقد الزواج بساعة.. فيديو

قال إسلام عامر، نقيب المأذونين، إن ولاية الأب تنتقل على الابنة لمجرد عقد قرانها فأصبحت الولاية للزوج.



وأضاف "عامر"، خلال استضافته ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "عندما يكون الأب ولي لابنته كيف يكون التعامل معها، فمن المفروض عندما تنتقل الولاية للزوج أن يحافظ على زوجته ويحافظ على ما لها".



وأشار: "هناك العديد من حالات الانفصال وقعت قبل عقد الزواج بساعة واحدة بسبب الاختلاف على قائمة المنقولات"، مردفا: "والأصل على الزوج أن يرعي مصلحة زوجته، ومصلحة زوجته ليست في إعطائها عزالها عند طلبه، لأن إقرار قائمة المنقولات مكتوب فيه أقر أنا فلان الفلاني بأنني استلمت منقولات زوجتي والمبينة تفصيلا أعلاه على سبيل الأمانة ترفي ليها وقت ما تشاء وكيف شاءت دون توقف مني".



وأوضح نقيب المأذونين،: "جهاز الزوجة من أبيها والمهر حق أصيل لها وليس مكتسبا"، مشيرا: "وقعت حالات انفصال وقت توثيق عقد الزواج ولم تتم الزيجة".