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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

تركيب كشافات إنارة مطلب أهالي قرية العلوية في فاقوس.. صور

صدى البلد

استغاث أهالي قرية العلوية التابع لمنطقة الصالحية القديمة مركز فاقوس محافظة الشرقية، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، بالمسئولين لعدم وجود أي إنارة تذكر ما يعرض حياتهم للخطر .    


قال المواطن أبو يوسف حشيش في شكواه: "نعاني أشد المعاناة من عدم تواجد أعمدة إنارة بالطريق وعند دخول الليل تتحول إلى ظلام دامس، وذهبنا مرارا وتكرارا وأكثر من مرة إلى رئيس الوحدة المحلية لعرض الأزمة والمشكلة عليه ولم يتم تنفيذ شيء حتى الآن ".

وأضاف أن الأمر يتسبب في فزع الأهالي، خاصة مع اقتراب الليل بجانب عدم القدرة على التنقل خوفا من التعثر فى الطريق لافتين إلى أن مطالبهم ليس كبيرة أو بمعجزة، حتى تتأخر كل هذه السنوات ولا أحد يستجيب لهم.

وأشار: “سبق وأن تقدمنا بالكثير من المطالب، والتوجه إلى رئيس الوحدة المحلية للشكوى من عدم وجود أعمدة إنارة ولكن دون جدوى، مطالبين محافظ  أسيوط بالتدخل والعمل على تركيب أعمدة إنارة لإضاءة المنطقة”.

وناشد المسئولين في محافظة الشرقية وشركة الكهرباء التدخل لسرعة حل هذه المشكلة والعمل على تركيب كشافات فى أعمدة الإنارة للإضاءة حرصا على حياة المارة وسلامتهم.

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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الوحده المحلية شركة الكهرباء ظلام دامس عدم وجود أي إنارة تركيب كشافات خدمة بين الناس

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