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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو.. أبو العينين يطالب بخطة للترويج لصورة مصر وسياساتها وتشريعاتها الاقتصادية.. وزيري: الآثار بشقة الزمالك نتيجة عملية حفر خلسة

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عدد من الأخبار الهامة نستعرض أبرزها فى التقرير التالى:

أبو العينين يطالب بوضع خطة للترويج لصورة مصر وسياساتها وتشريعاتها الاقتصادية
وجه النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، رسالة اعتزاز وتقدير للرئيس السيسي احتفالا بمرور 7 سنوات على توليه مسئولية قيادة الوطن بأمانة وشرف وإخلاص، والتي استطاع خلالها أن يبني دولة حديثة وجمهورية ثانية ويجعل من التجربة المصرية نموذجا لدول العالم، مؤكدا أن رؤية الرئيس السيسي الطموحة وقراراته الاستباقية ومتابعته اليومية ساهمت في بناء دعائم اقتصاد قوي قادر على مجابهة الصدمات.

 

مصطفى وزيري: الآثار الفرعونية بشقة الزمالك نتيجة عملية حفر خلسة
قال الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار، إن ما تم العثور عليه في شقة الزمالك من عدد وتنوع يستطيع فتح متحف متكامل ويكفي التأكيد على أن القطع الموجودة في الشقة أكثر من المتواجد في بعض المتاحف ومنها مثلا متحف الحضارات.

 

مغارة علي بابا.. وزيري: حتشبسوت وتحتمس بين مقتنيات شقة الزمالك.. تفاصيل
قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار إن قانون الآثار يعمل به منذ عام 1983 .

5900 قطعة أثرية.. أحمد موسي يكشف مقتنيات مغارة علي بابا في شقة الزمالك
عرض الإعلامي أحمد موسى فيديو من داخل شقة الزمالك تحتوي على كافة المضبوطات الأثرية التي تم التحفظ عليها في الشقة.

 

أحمد موسي: لوحة واحدة في شقة الزمالك قيمتها 700 ألف دولار.. فيديو
قال الإعلامي أحمد موسى، إن برنامج «على مسئوليتي» قدم الحقائق للرأي العام في القضية المعروفة إعلاميا بمغارة علي بابا.

 

الصحة: إضافة 3 أدوية جديدة إلى بروتوكول علاج كورونا.. تفاصيل بالفيديو
قال الدكتور  شريف وديع  مستشار وزيرة الصحة للطوارئ والرعاية الصحية، إن أي أدوية جديدة تتم إضافتها إلي بروتوكول علاج فيروس كورونا يتم توفيرها، مشيرا إلى أنه تمت إضافة 3 أدوية جديدة لبرتوكول علاج فيروس كورونا .

 

ابن عبد الرحمن أبو زهرة: والدى سقط فى المستشفى وأصيب بشرخ في القدم.. فيديو
كشف أحمد أبو زهرة نجل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة  سبب تعرض والده لشرخ في مفصل القدم.

 

رانيا المشاط: 4 مليارات يورو حجم اتفاقيات التعاون بين مصر وفرنسا
قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إنه تم الاتفاق علي إقامة مشروعات متنوعة ذات أولوية مع الجانب الفرنسي.

 

مفاجأة.. رجال الصناعة يشرفون على امتحانات طلبة هذه المدارس.. فيديو
قال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم، أن الوزارة تتبع استراتيجية جديدة منذ عام 2018 فيما يخص تطوير التعليم الفنى.

 

نصدر ٣٠٠ منتج لـ١٥٠ دولة..وزير الزراعة يعلق على انتشار البطيخ الأصفر المصري
قال السيد القصير، وزير الرزاعة، إن قطاع الزراعة شهد طفرة كبيرة وواضحة، في كافة المحاور، وذلك خلال عصر الرئيس السيسي، موضحا  استحدثنا طرق ري واستخدمنا التكنولوجيا والذكاء الإصطناعي من أجل توفير وتحقيق أمن غذائي للشعب المصري.
 

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