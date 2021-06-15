حكاية جدارية الدكتور مجدي يعقوب داخل قرية مصرية لشاب أسوانى ..شاهد

يظل السير الدكتور مجدى يعقوب جراح القلب العالمي، ملك القلوب، أسطورة جراحة القلب، حبيب قلوب الملايين من البشر بمختلف دول العالم لما قدمه ويقدمه من خدمات جليلة للإنسانية بشكل عام .

ومن أسوان عروس الجنوب يلقى " صدى البلد " الضوء على أحد النماذج الأسوانية وهو محمد أحمد بسطاوي 44 عاماً ، والشهير " بحميدى " والذى تم إجراء عملية قلب مفتوح له بمركز الدكتور مجدى يعقوب منذ نحو عام ونصف تقريباً ، ليجسد شكره وعرفانه بجميل أسطورة القلب على جدارية قام برسمها لملك القلوب داخل إحدي القرى المصرية المطلة على صفحة نهر النيل الخالد .

وقال محمد أحمد بسطاوى بأنه ينتمى لأبناء النوبة المقيمين بقرية غرب سهيل، ويعمل في مجال السياحة حيث تعتبر هى مصدر الدخل الوحيد له ولأسرته ، ومنذ فترة شعر بتعب شديد وإرهاق ، وهو ما دفعه للتوجه لأحد الأطباء وعمل فحوصات طبية، وقد أوضح له الطبيب بأنه يواجه مشاكل في القلب ، وأن ذلك يحتاج لإجراء جراحة قلب مفتوح له .

وطلب الطبيب منه بأن يتوجه لمركز مجدى يعقوب لأمراض القلب، لأنه يحتاج لتغيير 3 صمامات بالقلب، وهو ما نفذه بالفعل ، وتم إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة له وعمل قسطرة تشخيصية له بالمركز حيث أوضحت هذه الأشعة والفحوصات ضرورة إجراء عملية قلب مفتوح ليتم إحتجازه بعد ذلك بالمركز استعداداً لإجراء العملية .

وأضاف محمد بسطاوى بأنه فى هذه اللحظة انتابه شعور بنهاية حياته ، وأنه كان مهموم للغاية وقتذاك بما سيتركه خلفه من مسئوليات ، وتمني أن يقوم بإجراء هذه العملية جراح القلب الدكتور مجدى يعقوب في ظل صعوبتها كما يعتقد ، وبالفعل ربنا إستجاب لأمنيته ، وحضر الدكتور مجدى يعقوب فعلا لإجراء العملية، وهو بفضل الله بصحة جيدة حالياً .

وقال بسطاوى بأن الفضل لربنا أولاً، ثم للدكتور مجدى يعقوب، والذى جاء له بعد أسبوع من إجراء العملية للاطمئنان على حالته ، وقال له في كلمتين وابتسامة هادئة: (أنت كويس) ، وأنه يحمد الله عزوجل بأنه عاد لأسرته ، ويعيش بينهم بخير .

كما أنه يتقدم بالشكر لكل الأطقم الطبية داخل المركز لأنهم على أعلى مستوى، ورحماء بمعنى الكلمة ، ومركز دكتور مجدي يعقوب معروف على مستوى العالم ، وهو يعتبر فخر لأهل أسوان بأن يوجد هذا المركز علي أرضها الطيبة .

وأضاف بسطاوى بأنه كنوع من رد الجميل والشكر للدكتور مجدى يعقوب ، فقد فكر في تنفيذ عمل للتعبير عن التقدير والشكر والعرفان لهذا البطل المصرى ، ولم يجد سوى تخليد صورته ووضعه في واجه منزله داخل قريته بغرب سهيل وأيضاً بمرسي القرية ليشاهده كل الزائرين ، وحتى يتذكره دائماً ، وقد قام برسم هذه الجدارية لكى يحتفظ بها مدى الحياة، عرفانا بالجميل لملك القلوب .

وفي ختام كلمته وجه الشكر والتقدير لجراح القلب العالمى الدكتور مجدى يعقوب على إنقاذ حياته وحياة آلاف المصريين سنوياً ممن يجرى لهم جراحات دقيقة فى القلب داخل مركز أسوان ولم يحملهم المركز أى أعباء مادية لذلك هم يتوافدون عليه من شتى أنحاء محافظات مصر والعالم .

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