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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

في واقعة مصرع طالبة شبين الكوم.. إخلاء سبيل عاملين واستمرار التحقيقات مع صاحب العقار والمقاول

صدى البلد

قررت نيابة شبين الكوم بمحافظة المنوفية إخلاء سبيل عاملين تم ضبطهم عقب واقعة مصرع طالبة ثانوية عامة أثناء مرورها بأحد شوارع المدينة عقب سقوط لوح خشبي عليها.


جاء ذلك علي خلفية الواقعة حيث أنكر العاملون صلتهم بسقوط اللوح الخشبي علي الطالبة.

فيما قررت النيابة استدعاء صاحب العقار والمقاول لسؤالهم في الواقعة والتسبب في وفاة طالبة الثانوية العامة داليا الخواجه.

وأكد مصدر بديوان عام محافظة المنوفية، أنه تم تشكيل لجنة لمعاينة العقار الذي سقط منه لوح خشبي علي طالبة أثناء مرورها وأودى بحياتها في الحال.

وأضاف المصدر، أن اللجنة عاينت العقار ، وتبين أنه لا يوجد مخالفات وأنه برج تحت الانشاء وسقط اللوح الخشبي من أحد العمال مع مرور الطالبة.

 

وتابع أن الأمر الآن أصبح في النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.

 

يذكر أن طالبة لقيت مصرعها أثناء سيرها بأحد شوارع مدينة شبين الكوم ، حيث سقط عليها لوح خشبي أثناء سيرها مع أصدقائها.

 

حيث فوجئ ٣ طالبات بالصف الثالث الثانوى أثناء مرورهم بشارع عاطف السادات بمدينة شبين الكوم، بسقوط لوح خشبي على صديقتهم.

 

وحاول الأهالي والمارة إنقاذ الطالبة التي تدعى داليا الخواجة ، إلا أنها فارقت الحياة فور وصولها لمستشفى شبين الكوم .

اخبار المحافظات اخبار الحوادث محافظة المنوفية مصرع طالبة

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