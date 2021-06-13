افتتاح كوبا أمريكا.. البرازيل تكتفي بهدف أمام فنزويلا في الشوط الأول

أنهى المنتخب البرازيلي الشوط الأول من المباراة التي تجمعه بنظيره الفنزويلي، متقدمًا عليه بهدف دون مقابل، في المباراة الافتتاحية لبطولة كوبا أمريكا.

وسجل ماركينيوس الهدف الأول للبرازيل في الدقيقة 23 من متابعة للضربة الركنية التي نفذها نيمار من الجهة اليسرى.

وفي الدقيقة 25، سجل ريتشارلسون هدفًا آخرًا للبرازيل، لكن تم إلغائه بداعي التسلل.

وكاد نيمار أن يسجل الهدف الثاني للبرازيل عندما راوغ دفاعات فنزويلا في الدقيقة 30 مخترقًا منطقة الجزاء، لكن تسديدته جاورت القائم الأيمن لمرمى فنزويلا، لينتهي الشوط الأول بتقدم راقصي السامبا بهدف نظيف.

وأعلن تيتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل، تشكيل منتخب بلاده لمواجهة نظيره الفينزويلي، في افتتاح بطولة كوبا أمريكا.

تشكيل البرازيل لمواجهة فنزويلا

وجاء تشكيل منتخب البرازيل لمواجهة فنزويلا كالآتي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: دانيلو - ماركينيوس - إيدير ميليتاو - رينان لودي

خط الوسط: كاسيميرو - فريد - لوكاس باكيتا

خط الهجوم: ريتشارلسون - نيمار دا سيلفا - جابريال خيسوس.