لص يسحل سيدة معاقة لسرقة هاتفها الآيفون | فيديو

لص يسحل معاقة

كشف مقطع فيديو صادم لسيدة تتعرض لجريمة سرقة في وضوح النهار ، في سنترال بارك يوم الجمعة ، وذلك في ظل استمرار الجرائم العنيفة في تصاعدها في مدينة نيويورك.

يمكن رؤية امرأة تجلس على مقعد بجوارها عكاز في حديقة سنترال بارك عندما هاجمها سارق عديم القلب لسرقتها بالإكراه.

ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل"، كان اللص يرتدي قميصًا أرجوانيًا بغطاء للرأس وقبعة زرقاء ، يحاول سرقة الهاتف المحمول من نوع ايفون من يد السيدة البالغ من العمر 40 عامًا.

فيما كانت تحاول السيدة مقاومته وهي تقفز على قدم واحدة ، إلا ان اللص اقدم على لكم السيدة في وجهها بقوة كافية لإسقاط قبعتها على الأرض ، ليركض بعدها بالهاتف.

وشوهدت السيدة وهي تحاول الامساك باللص لكنها تفضل بسبب عجز قدمها التي مناعتها من مقاومة السارق.