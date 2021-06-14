أخبار التوك شو.. عمرو أديب يظهر بـ بطيخ أصفر على الهواء.. ووالدة محمد عبد الوهاب تعلق على إصابة إيركسن.. وموجة رابعة لـ كورونا

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية، عددا من الموضوعات الهامة والبارزة، نستعرض أبرز تلك الموضوعات في التقرير التالي.

خالد العناني يزف بشرى: السياحة الروسية ستعود في هذا التوقيت

أكد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، أن السياحة الروسية ستعود خلال الأسابيع القليلة القادمة وهناك تواصل بين الشركات المصرية والروسية استعدادا لبدء عودة السياحة الروسية .





" التضامن " تحسم الجدل الدائر حول أحقية المرأة ذات الإعاقة في الجمع بين معاشين .. فيديو

قال خليل محمد خليل مدير مكاتب تأهيل المعاقين بوزارة التضامن الاجتماعي ، إن الدولة المصرية تهتم بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، مؤكدا أن الدستور يتضمن 9 مواد جميعها موجهة لخدمات وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة .





شعرت بقهر كبير.. والدة محمد عبد الوهاب تعلق على إصابة إيركسن

علقت والدة اللاعب الراحل محمد عبد الوهاب، على واقعة السقوط المفاجئ للاعب منتخب الدنمارك كريستيان إيركسن علي أرض الملعب.





مفاجأة.. رجال الصناعة يشرفون على امتحانات طلبة هذه المدارس.. فيديو

قال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم، أن الوزارة تتبع استراتيجية جديدة منذ عام 2018 فيما يخص تطوير التعليم الفنى.





حَمار وصفار وحلاوة.. عمرو أديب يظهر بـ بطيخ أصفر على الهواء.. فيديو

ظهر الإعلامي عمرو أديب على الهواء بـ «بطيخ أصفر» أنتجته مصر مؤخرا، قائلا : «حَمار وصفار وحلاوة.. أول مرة في حياتي أشوف بطيخ أصفر، وطعمه خطير وهو ساقع، بطيخنا الأحمر والأصفر فاخر وكله مصري حتى التقاوي».





البنك الأهلي: منظومة الدفع الوطنية "ميزة" إحدى أهم إنجازات الرئيس

قال محمد جميل، رئيس القنوات البديلة بالبنك الأهلي المصري، إن البنك الأهلي يولي أهمية كبيرة لمبادرات البنك المركزي، موضحًا أن إطلاق منظومة الدفع الوطنية "ميزة" إحدى أهم إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحظيت بقبول وإعجاب عدد كبير من المواطنين.





"مرة في الرئة ومرة في المخ".. زكي فطين عبدالوهاب: السرطان بقى واحد صاحبي

كشف الفنان زكي فطين عبدالوهاب، تفاصيل تعرضه للإصابة بالسرطان للمرة الثانية، قائلا "فترة علاجي هذه المرة ستكون طويلة بعد الشئ، لأني أعاني من دوخة وصداع وعدم اتزان، وتعرضت في فترة سابقة لسرطان في الرئة، لكن هذه المرة مختلفة لأن السرطان هذه المرة أصاب المخ".





مدير وحدة أمراض الأعصاب: لدينا طموح لإنتاج أدوية وحقن ضمور العضلات في مصر

أكدت الدكتورة ناجية علي فهمي، أستاذ المخ والأعصاب ومدير وحدة أمراض العضلات والأعصاب بكلية الطب جامعة عين شمس، أن نسب إصابات ضمور العضلات مرتفع بعض الشئ عن العالم بسبب زيادة زواج الأقارب، مشيرة الى أن الأطفال المصابين بهذا المرض يتوفون بسرعة، لذلك وجب علاجه بسرعة كبيرة.





هل تشهد مصر موجة رابعة من كورونا ؟.. أستاذ صدر يجيب بالفيديو

كشف الدكتور عادل خطاب، أستاذ الأمراض الصدرية، موعد الموجة الرابعة من فيروس كورونا في مصر.





ابن عبد الرحمن أبو زهرة: والدى سقط فى المستشفى وأصيب بشرخ في القدم.. فيديو

كشف أحمد أبو زهرة نجل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة سبب تعرض والده لشرخ في مفصل القدم.

