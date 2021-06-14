التضامن: إضافة 70 ألف طالب جامعي ضمن برنامج تكافل وكرامة.. فيديو

قال ياسر عبد السلام مدير العمليات الميدانية لـ تكافل وكرامة، إن برنامج تكافل وكرامة بدأ فى 2015 بـ 60 ألف أسرة.

وتابع عبد السلام، خلال حواره مع “اكسترا نيوز”، أن عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة وصل فى 2021، الى ما يعادل 4.3 مليون مواطن مصرى، لافتا إلى أن الموازنة الجديدة ستتضمن زيادة عدد فئات الأولى بالرعاية، مثل عدد أكبر من المسنين وطلبة الجامعات.

وأكد مدير العمليات الميدانية تكافل وكرامة، أن العام القادم سيشهد إضافة 70 ألف طالب جامعى لبرنامج تكافل وكرامة.

وأوضح، أن طلبة الجامعات الذين سيتم اضافتهم، أبناء الأسر التابعة لبرنامج تكافل وكرامة.

وكشف ياسر عبد السلام مدير العمليات الميدانية لـ تكافل وكرامة، أن قيمة الدعم ستكون من 250 جنيها لـ 300 جنيه للطالب.