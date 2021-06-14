تضم حزبا للإخوان المسلمين .. سمير غطاس يكشف عن الحكومة الإسرائيلية الجديدة



قال سمير غطاس، رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، إن الائتلاف الحاكم الذي تمكن من الفوز على نتنياهو يتشكل من 8 أحزاب وهذا يحدث لأول مرة، منوها إلى أنه يضم احزاب يمين ووسط ويسار.



وأضاف "سمير غطاس" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “الحكاية” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد خدم مع نتنياهو لفترة طويلة وشغل العديد من الوزارت وأصبح مليونيرا، كماأنه متدين، موضحا أنه فاز على نتنياهو بفارق 7 أصوات فقط.



وأكد على أن نتنياهو هو أطول رئيس وزراء في تاريخ إسرائيل، منوها إلى انه لاول مرة تضم الحكومة 28 وزيرا من بينهم 8 سيدات، وحزب عربي يتبع الإخوان المسلمين في إسرائيل.



وأوضح أن هناك تواجدا للإخوان المسلمين في إسرائيل بالفعل، منوها إلى أنه بالرغم من قوة إسرائيل عسكريا ولكن يوجد بها تفكك واضح في المجال السياسي.



