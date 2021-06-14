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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بقوة 800 حصان.. أودي RS6 تحصل على ترقيات قوية من ABT.. صور

بقوة 800 حصان ..
بقوة 800 حصان .. أودي RS6 تحصل على ترقيات قوية من ABT| صور

تقدم شركة أودي العديد من الطرازات القوية داخل أسواق السيارات العالمية، والتي تحمل العلامة التجارية الخاصة بالصانع الالماني المخضرم ، حيث تقدم الشركة العريقة و التي تتخذ شعار الحلقات المتصلة رمزًا لها، باقة من الاصدارات المتنوعة، والتي تعتمد على عدة تجهيزات داخلية، إلى جانب التصميم الخارجي والذي يختلف بين إطلالة وأخرى.

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و تعد النسخة أودي RS6 واحدة من الإصدارات القوية التابعة لشركة أودي الألمانية، و لكنها هذه المرة تأتي عبر تعديلات ABT المميزة، حيث أجرت لها عدة ترقيات فنية، مع حزمة من اللمسات الداخلية و الخارجية أيضا، وظهرت السيارة بالإطلالة مختلفة تعتمد على مصد أمامي جديد متعدد الفتحات الهوائية، و الذي يمنح السيارة أفضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، بالاضافة إلى الطابع الرياضي.

 

حصلت السيارة أودي RS6 على عجلات رياضية كبيرة، مدعومة بـ جنوط معدنية أنيقة متعددة الاضلاع ذات تصميم هندسي فريد، مع عتبات جانبية بارزة، و سبويلر خلفي، مع عدة اضافات للهيكل الخارجي من ألياف الكربون، بالاضافة إلى منظومة عادم رباعية الأداء.

كما تضم أودي RS6 من الداخل شاشة لعرض الوسائط المتعددة و انظمة الملاحة، و مقود حركة متعدد المهام، إلى جانب العديد من انظمة المساعدة الخاصة بقائد المركبة، مع عدة تطعيمات داخلية من الجلد الفاخر تحمل شعار ABT، و مصابيح أمامية عدوانية المظهر تعمل بطريقة الضوء المتصل و تشمل أيضا هذه التقنية المصابيح الخلفية من السيارة، بالاضافة إلى التقنيات القياسة الخاصة بهذه النسخة.

كما أجرت ABT بعض التعديلات الفنية لترتفع قوة المحرك من 441 كيلووات/600 حصان إلى 588 كيلووات/800 حصان، مع عزم دوران يقدر بـ 1000 نيوتن/متر، حيث تصل سرعتها القصوى إلى 330 كيلومتر في الساعة، و بهذه القدرات تنطلق السيارة من 0 لـ 100 كم خلال فترة زمنية مدتها 2.9 ثانية فقط.

 

السعر و عدد الاصدارات المتوقعة لـ  أودي RS6

تقدم السيارة أودي RS6 المعدلة عبر 64 نسخة فقط، و من المتوقع أن تبدأ اسعاها بقيمة قدرها 260 ألف يورو، أي ما يعادل قرابة الـ 5 ملايين جنيه مصري.

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