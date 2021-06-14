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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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3 جرائم في يوم.. مقتل شيخ قبيلة فى الإسماعيلية على يد عاطلين بطلق ناري.. و قاتلة ابن شقيق زوجها بالقليوبية: أنا ملبوسة والجن أمرني بقتله

جثة
جثة

الأمن يكشف لغز مقتل سائق توك توك فى سوهاج

مقتل شيخ قبيلة فى الإسماعيلية على يد عاطلين بطلق ناري

 

3 جرائم بشعة وقعت اليوم بمختلف المحافظات عندما تجرد عاطلين على اطلاق النيران صوب شيخ قبيلة واخرى العثور على جثة سائق توك توك في سوهاج.

 

الواقعة الأولى 

نجحت الأجهزة الأمنية فى كشف ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص بسوهاج وتحديد وضبط الجناة.

وتلقى مركز شرطة طهطا بمديرية أمن سوهاج بلاغا بالعثور على جثة (سائق مركبة "توك توك" ، مقيم بدائرة بدائرة المركز) وبها عيار نارى ، وبسؤال شقيقه قرر بخروج المجنى عليه من المنزل للعمل مستقلاً مركبة "التوك توك" .

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج أسفرت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (شخصين،مقيمان بدائرة المركز).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبحوزتهما (فرد محلى) المُستخدم فى إرتكاب الواقعة ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة بقصد السرقة ، كما أضافا بإستدراج المجنى عليه وطلبا منه توصيلهما للقرية محل سكنهما ، ولدى وصولهم لمكان الواقعة قام أحدهما بإطلاق عيار نارى من السلاح المضبوط تجاه المجنى عليه فأودى بحياته ، وإستوليا على مركبة "التوك توك" ولاذا بالهرب ، وتم بإرشادهما ضبط المركبة المستولى عليها .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الواقعة الثانية

كما قالت المتهمه بقتل نجل شقيق زوجها ووضع جثته فى جوال وإلقائها فى رشاح قرية المريج بشبين القناطر بمحافظة القليوبية "معرفش عملت كده إزاى .. أنا مش مصدقة اللى حصل".

وقال المتهمة، إنها كانت تمر بظروف نفسية سيئة، وليست في وعيها بعد إدعائها بأنها ملبوسة، وأن الجن من أوعز لها بجريمتها التي ورطت زوجها فيها دون علمه.

من ناحية أخرى، أمرت النيابة بحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيق، وطلبت تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة، واستعجال تقرير الطب الشرعى ، كما قررت التحفظ على الزوج لحين معرفة دوره وعلمه بالواقعة من عدمه.

وكشفت أجهزة البحث الجنائي بالقليوبية ، أن المتهمة خدعت زوجها بعد وضع الجثة في جوال ثم وضعت أعلى الجوال شيء من القمامة ، وطلبت منه توصيلها للرشاح للتخلص من مخلفات الحظيرة داخل جوال وبداخله الطفل لإلقائه في الرشاح دون علم زوجها، وقام بتوصيلها إلى الرشاح على الموتوسيكل لإلقاء مخلفات الحظيرة، بينما كانت تخفي جثة ابن شقيق زوجها داخل الجوال ، وظلت الأسرة تبحث عن الطفل طوال فترة اختفائه إلى أن تم العثور على جثته بعد 9 أيام.

 

الواقعة الثالثة

لقى مسن مصرعه، يبلغ من العمر 63 عامًا، إثر طلق نارى في الوجه من الجهة اليمنى أطلقه عليه من قبل عاطل، بطريق "الإسماعيلية - القاهرة"، أمام منطقة الاستثمار بالإسماعيلية.

تلقى اللواء ياسر نشأت، مساعد وزير الداخلية لأمن الإسماعيلية، إخطارًا من المقدم محمد هشام، رئيس مباحث مركز شرطة الإسماعيلية، يفيد بوصول جمعة إبراهيم حسين نافل، شيخ قبيلة عرب العيادة، 63 عامًا، تاجر، مقيم شارع ثروت بمنطقة المدينة المنورة، دائرة قسم أول الإسماعيلية، إلي مستشفي جامعة قناة السويس، ‏مصابًا بطلق ناري في الوجه من الجهه اليمنى وتوفي متأثرًا بإصابته وتم التحفظ على الجثمان في المشرحة.

‏وبالانتقال وسؤال "عبد الحميد حسن، 52 عامًا من قبيلة عرب الحويطات، مدرس مقيم في مدينة المستقبل، دائرة مركز أبو صوير، قال، إنه حيال قيادته السيارة رقم "ط ل و 6845"، ماركة ميتسوبيشي لانسر، زيتي اللون وبصحوبته المتوفي، وعقب انتهائهما من ‏معاينة بعد مزارع المانجو، بناحية منطقة جمعية العاشر من رمضان، دائرة مركز شرطة الإسماعيلية، وحال خروجهما إلى الطريق حدثت مشادة كلامية بينهما ‏وبين قائد السيارة رقم "ط ل ص 4354" ماركة فيرنا، رصاصي اللون بسبب قيامه بكسر المراية الخاصة بسيارتهما حال سيرهم بالطريق المشار إليه، وعقب تحركهما فوجئنا بقيام قائد تلك السيارة والسيارة أخرى تلاحقهم لمحاولة إيقافهم، ‏إلا ‏‏أنهما لم يمتثلا لذلك فقام قائد السيارة الأخرى إطلاق عيار ناري أصاب مرافقة مما أدى إلى حدوث إصابته التي أودت بحياته.

‏على الفور وجه مدير أمن الإسماعيلية بتشكيل فريق بحث بإشراف مدير إدارة البحث الجنائي وبرئاسة رئيس قسم المباحث الجنائية وضباط إدارة البحث الجنائي وضباط وحدة مباحث مركز الإسماعيلية، ضم المقدم محمد هشام، رئيس مباحث مركز الإسماعيلية، ومعاونيه النقباء كامل قمحاوى والسيد نصر الله، وملهم محمد، لكشف غموض الواقعة وضبط مرتكبيها بالتنسيق مع فرع الأمن العام بالإسماعيلية عقب الحادث.

 

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