أحمد حسن راؤول يكشف عن كلمات أغنية الكينج "اللي باقي من صحابي"

قام الشاعر أحمد حسن راؤول، بنشر الكلمات الكاملة لأغنية الكينج الجديدة “اللي باقي من صحابي”.

كتب راؤول، عبر حسابه الرسمي على “الفيسبوك”: "اغنية اللي باقي من صحابي "الكلمات كاملة": اللي باقي من صحابي .. من سجل الذكريات.. ضحكة عالية .. دمعة غالية .. كام مكالمة وافيهات .. اللي باقي من صحابي .. علبة مليانة بحاجات .. صورة ناقصة .. فيديو رقصة .. لعبة مالعصر اللي فات".

وعد بنّا ومكتملش .. حد حب كتم ماقالش .. قهوة باردة .. واحلى وردة .. كرسي فاضي بسنّادات .. سهرة حلوة جابت بياتة .. لعب كورة بدون شماتة .. بنطلون اسود شحاتة .. كان ده اغلى التضحيات .. اللي باقي من صحابي .. كلمتين حلوين في شات

ايه يا بارد .. ايه يا جامد .. وش ضحكة بغمازات .. اللي باقي من صحابي .. هما حبة ذكريات .. حد خايب .. حد سايب .. حد لسة بتاع بنات".

“اللي باقي من صحابي”كلمات أحمد حسن راؤول، الحان: أحمد زعيم، توزيع: وسام عبد المنعم.