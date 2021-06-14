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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حسام حسن يفجر مفاجأة عن اختفاء عقد سيسيه من الزمالك

حسام - حسن
حسام - حسن

 

 

كشف حسام حسن المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري عن مفاجأة في عقد رزاق سيسيه لاعب الزمالك المعار لزعيم الثغر.

وقال حسن خلال تصريحاته في برنامج اوضة اللبس الذي يقدمه احمد حسام "ميدو" عبر قناة النهار، إن يوجد أزمة في عقد سيسيه مع الزمالك، وهو انتهاء عقده وعدم وجود العقد المستمر لعام كما يقول المسؤولين داخل القلعة البيضاء.

وأضاف حسن أن، عقد سيسيه مع الزمالك انتهى هذا الموسم، وليس أمامه عام كما يتردد، ولكن لدينا عقد مبرم بكلمة من محمد مصيلحي الذي لا يستخدم اسلوب غير سليم في تعاملاته.

وتابع: سيسيه لاعب مميز ومؤثر للغاية في الاتحاد السكندري، وعودته للزمالك مؤثرة للغاية اذا عاد من الاصابة بنفس قدرته التي كان عليها.

وأشار حسن الى أن، سيسيه لديه عروض احتراف ويرغب في الوجود خارج الدوري المصري حال انتهاء عقده مع الاتحاد السكندري. 

حسام حسن الدوري المصري الزمالك الاتحاد السكندري محمد مصيلحي احمد حسام ميدو

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