الحكومة الإسرائيلية الجديدة ترى دولة فلسطين انتحارا لإسرائيل .. سمير غطاس يوضح

كشف سمير غطاس، رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، عن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد يرى أن الدولة الفلسطينية انتحارا لإسرائيل ويدعو إلى ضم أجزاء من الضفة الغربية.



وشدد "سمير غطاس" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “الحكاية” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”، على أن حماس رفضت حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية الفلسطينية علشان تفضل تحكم قطاع غزة، منوها إلى أن هناك أكثر من 800 ألف فلسطيني لا يتوفر لهم الماء الصالح وغيره.



وأكد على أن نتنياهو هو أطول رئيس وزراء في تاريخ إسرائيل، منوها إلى انه لاول مرة تضم الحكومة 28 وزير من بينهم 8 سيدات، وحزب عربي يتبع الإخوان المسلمين في إسرائيل.



وأوضح أن هناك تواجدا للإخوان المسلمين في إسرائيل بالفعل، منوها إلى أنه بالرغم من قوة إسرائيل عسكريا ولكن يوجد بها تفكك واضح في المجال السياسي.

