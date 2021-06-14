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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مشادة كلامية بين لبنى عسل وعصام حجاج بسبب حصول المرأة على نصف ثروة الرجل حال الطلاق.. فيديو

مشادة كلامية بين
مشادة كلامية بين لبني عسل وعصام حجاج

وقعت مشادة كلامية بين الإعلامية لبنى عسل، والمحامي عصام حجاج، بسبب رفضه مقترح حصول المرأة على نصف ثروة الرجل حال الطلاق.


وحل المحامي عصام حجاج، ولمياء بسيوني، مؤسس حملة أمهات تصنع المستحيل، عبير الأنصارى رئيس نادى المطلقات، ضيوف على الإعلامية لبني عسل، ببرنامج الحياة اليوم، المُذاع عبر فضائية الحياة.


ووجهت "عسل"، حديثها لـ"حجاج"، قائله: "لو سمحت مع كامل احترامي ليك أنا مش عايز أسمع أي لفظ في البرنامج.. وقول رأيك دول أي توصيف أو الفاظ".


وقالت لمياء بسيونى مؤسس حملة أمهات تصنع المستحيل للدفاع عن حق المطلقات، إنها تؤيد الفكرة لأنها تقلل من الجهد على المحاكم، وهناك سيدات لا تتمكن من شقة الحضانة، كما أنه يمكن وضح حد أدنى.


وتابعت: "هناك حالة لشخصية طوال حياتها تعيش فى فيلا، وبعد أن فتح أولادها بيوت، أعجب زوجها بفتاة صغيرة، وبعد ذلك تجلس فى شقة قانون جديد، وتعيش بمعاشها".


ورد عصام عجاج المحامى بالنقض، على المقترح بأنه دعوة هزلية عبثية وتحريض على الفحشاء للرجال والسيدات دون زواج، بالإضافة إلى أنه تحريض للسيدات للنكد على أزواجهن للطلاق للحصول على الثروة. 


وقالت عبير الأنصاري  رئيس نادى المطلقين والمطلقات،: "فكرة حصول المرأة على نصف ثروة الزوج حال الطلاق فكرة مقبولة ويتم وضعها لكي تستطيع المرأة أن تصرف على نفسها وأولادها بعد الطلاق".


وأشارت: "المرأة بعد 20 سنة من الزواج تكون صرفت عمرها وفلوسها وتولت تربية الأولاد ووفرت له الراحة لكي يستطيع العمل، لذلك فإن لها الحق في الفلوس التي تمت بعد الزواج".


 

محامي بالنقض الزواج وجه مشادة كلامية أمهات تصنع المستحيل فضائية عصام عجاج

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