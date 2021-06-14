عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

برلمانية تكشف مميزات الدولة للمحال الحاصلة على ترخيص .. فيديو

النائبة أيمان الألفي
النائبة أيمان الألفي


قالت النائبة إيمان الألفي عضو مجلس النواب ، إن  المحال العامة  التي لديها تراخيص سيتم تقنينها من أول وجديد وسيقوم بالتقديم لأنه معه ترخيص ساري وبعدها يتم دراسة الترخيص المقدم وفقا إلي القواعد الجديدة .

 


وأضافت الألفي خلال لقائها في برنامج " التاسعة " المذاع علي القناه " الأولي المصرية " ، التراخيص ليست بأكملها تنطبق عليها الشروط بالتالي يتم إعطاء صاحب الترخيص مهلة لاستحداث الشروط الجديدة وبعدها يتم إصدار رخصة بالشروط الجديدة لافتة أن العقار اذا كان مرخص سيتم إصدار الرخصة الجديدة علي الفور .

 


وأوضحت الألفي ، أن أصحاب العقارات الغير مرخصة سيتم إعطائهم مهلة 5 سنوات لترخيص العقار مؤكدة ان المحال المرخصة تحصل على مزايا وقروض من الدولة .

 

وتابعت الألفي ، أن ترخيص المحال يعمل علي ضبط الأسعار في الأسواق بمختلف أشكالها ، مؤكدة أن قانون المحال العامة يعيد الانضباط للشارع .

عضو مجلس النواب برنامج التاسعة العقارات برلمانية مجلس النواب قانون المحال العامة

ترشيحاتنا

شروط مزاولة مهنة السايس في القانون الجديد .. تفاصيل

قبل إطلاقه رسميا.. تعرف على سعر ومواصفات هاتف ريلمي Realme X9 Pro

أدعية للتوفيق في الحياة .. داوم عليها يصلح حالك

5 أخطاء مزعجة يفعلها قائدو السيارات .. تجنبها فورا

حسام حسن: لو الـVAR كان متواجدا في موسم 2011 لفاز الزمالك بالدوري

لص يسحل سيدة معاقة لسرقة هاتفها الآيفون | فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لا طولنا بلح الدوري ولا عنب الدولي ..شوبير يفتح النار على "البدري"

وزير القوي العاملة يعلن عودة العمالة المصرية للسعودية في هذا التوقيت

تجديد وإعارات.. قرارات هامة لمجلس إدارة النادي الأهلي اليوم

وزير المالية يُحذر: لن نستطيع توفير الرواتب والمعاشات حال استمر هذا الإجراء

للموظفين .. خصم نصف المرتب والفصل من الخدمة حال تقييمك بهذا الأداء

أشد خطورة من كورونا.. فيروس الهربس يهدد بانفجار عالمي بعد ظهوره في الهند

حسام حسن يفجر مفاجأة عن اختفاء عقد سيسيه من الزمالك

خاص| حقيقة إصابة أحمد السقا في قدمه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعاون أمني وعسكري| وزير الدفاع يلتقى رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية.. فيديو وصور

ازاي أعمل محشي كوسة .. وأسرار نجاحه

جديد ولذيذ.. طريقة عمل الكوردن بلو في المنزل

الدمج بين لقاحي فايزر واسترازينيكا .. دراسة تكشف الفوائد والأضرار

فيديو

فيديوجراف.. تصريحات قوية من وزير الخارجية عن سد النهضة وتركيا وقطر وغزة

بعد ظهور أول إصابة.. كل ما تريد معرفته عن جدري البقر "فيديوجراف"

2.5 مليار جنيه حوافز الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية.. فيديوجراف

فيديوجراف.. سر القطيعة بين هيفاء وهبي وابنتها الكويتية زينب فياض

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: التنمر

د. محمد مبروك يكتب: أنقذوا لبنان

كواعب أحمد البراهمي يكتب: ضحكت من جهلنا الأمم

د.محمد عونى يكتب: عفوًا هذا زمن فتيات الذهب بالأهلى

ريهام أحمد عبدالرحمن تكتب: أسباب النكد في الحياة الزوجية

د.فتحي حسين يكتب: الكتاب الإلكتروني بديلاً للجامعي!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام كمال

إليك يا سيادة الرئيس

كريمة أبو العينين

جبال الصبر

د.مجدي بدران

صحة السيدات الحوامل

أحمد فرغلى رضوان

المشهد الدرامي.. سمك لبن تمر هندي!

د.طارق منصور

هذا هو الحب وقد جاز المدى

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: من تاريخ التقديرات الأمريكية

إيمان الدربي

المال والعرض

إبراهيم شعبان

النفوذ المصري.. حديث العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ