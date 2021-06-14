برلمانية تكشف مميزات الدولة للمحال الحاصلة على ترخيص .. فيديو



قالت النائبة إيمان الألفي عضو مجلس النواب ، إن المحال العامة التي لديها تراخيص سيتم تقنينها من أول وجديد وسيقوم بالتقديم لأنه معه ترخيص ساري وبعدها يتم دراسة الترخيص المقدم وفقا إلي القواعد الجديدة .



وأضافت الألفي خلال لقائها في برنامج " التاسعة " المذاع علي القناه " الأولي المصرية " ، التراخيص ليست بأكملها تنطبق عليها الشروط بالتالي يتم إعطاء صاحب الترخيص مهلة لاستحداث الشروط الجديدة وبعدها يتم إصدار رخصة بالشروط الجديدة لافتة أن العقار اذا كان مرخص سيتم إصدار الرخصة الجديدة علي الفور .



وأوضحت الألفي ، أن أصحاب العقارات الغير مرخصة سيتم إعطائهم مهلة 5 سنوات لترخيص العقار مؤكدة ان المحال المرخصة تحصل على مزايا وقروض من الدولة .

وتابعت الألفي ، أن ترخيص المحال يعمل علي ضبط الأسعار في الأسواق بمختلف أشكالها ، مؤكدة أن قانون المحال العامة يعيد الانضباط للشارع .